Лилия Яма разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

Жена телеведущего 1+1 Влада Ямы Лилия показала свое тело во всей красе.
Танцор и судья шоу Танці з зірками Влад Яма долго скрывал свою жену от публики, но после того, как Лилия Яма "вышла в свет", она покорила соцсети. Девушка обладает шикарной спортивной фигурой, и активно ведет свой блог.
После отдыха она никогда не отказывает себе в возможности показать поклонникам идеальные формы.
В этот раз Лилия Яма в Instagram показала эротическую фотосессию, которую ей устроил муж.
"Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале? Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?", - пошутила она в подписи к фото.
На снимках она позирует в крошечном бикини на камнях у моря, продемонстрировав каждый изгиб своей женственной фигуры и невероятный равномерный загар.
"Какая Вы шикарная женщина", "Богиня", "Все фото супер!!! Но 1 - огонь", "Как красиво вы невероятная", "Дуже спекотно, гаряче", "Не жінка, а мрія.... Клеопатра...", "Первая огнище, мышцы - класс", - пишут ей в комментариях.
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