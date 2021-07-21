Лилия Яма разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama/

Танцор и судья шоу Танці з зірками Влад Яма долго скрывал свою жену от публики, но после того, как Лилия Яма "вышла в свет", она покорила соцсети. Девушка обладает шикарной спортивной фигурой, и активно ведет свой блог.

После отдыха она никогда не отказывает себе в возможности показать поклонникам идеальные формы.

В этот раз Лилия Яма в Instagram показала эротическую фотосессию, которую ей устроил муж.

"Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале? Какая нравится больше - 1,2 или палец мужа?", - пошутила она в подписи к фото.

На снимках она позирует в крошечном бикини на камнях у моря, продемонстрировав каждый изгиб своей женственной фигуры и невероятный равномерный загар.

Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama/

Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama/

Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama/

"Какая Вы шикарная женщина", "Богиня", "Все фото супер!!! Но 1 - огонь", "Как красиво вы невероятная", "Дуже спекотно, гаряче", "Не жінка, а мрія.... Клеопатра...", "Первая огнище, мышцы - класс", - пишут ей в комментариях.

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