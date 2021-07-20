Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике

Юля "Зайка" из Холостяка 2021 похвасталась идеальными формами в удачно выбранном купальнике.
Самая загадочная участница шоу Холостяк, которая была фавориткой Михаила Заливако, похвасталась отличным отдыхом и засветила сексуальные ножки на пляже.
Юлия Бельченко уже рассказывала, что активно занялась развитием бизнеса после проекта, но отдыхать тоже нужно - и это она доказала наглядно в своем Instagram.
"У кого я делала губы? Я просто напилась воды и их раздуло на жаре. Зачем платить больше", - пошутила она в ответ на постоянные вопросы о пластических операциях.
Юлия покрасовалась в синем закрытом купальнике во время отпуска в Албании, показав бронзовый загар и стройную фигуру. Очень удачно подобранный наряд подчеркнул ее прелести и женственность.
Напомним, звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини.
Автор: Александр Галаджий