Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике

Юлия Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Самая загадочная участница шоу Холостяк, которая была фавориткой Михаила Заливако, похвасталась отличным отдыхом и засветила сексуальные ножки на пляже.

Юлия Бельченко уже рассказывала, что активно занялась развитием бизнеса после проекта, но отдыхать тоже нужно - и это она доказала наглядно в своем Instagram.

"У кого я делала губы? Я просто напилась воды и их раздуло на жаре. Зачем платить больше", - пошутила она в ответ на постоянные вопросы о пластических операциях.

Юлия покрасовалась в синем закрытом купальнике во время отпуска в Албании, показав бронзовый загар и стройную фигуру. Очень удачно подобранный наряд подчеркнул ее прелести и женственность.

Юлия Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Юлия Бельченко / instagram.com/julz_seven/

Напомним, звезда Квартала побаловала поклонников обольстительными формами в мини-бикини.