Хэлли Берри в бикини показала свое "счастливое место"

55-летняя актриса поделилась кадром невероятно красоты из личного архива.
Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри показала особенное сэлфи, сделанное в особенном для нее месте.
На своей странице в Instagram она показала снимок, на котором позирует на фоне ослепительного заката. Последние лучи уходящего солнца освещают водную гладь и полоску пляжа.
Где именно был сделан кадр, Берри не уточнила, однако подчеркнула, что это - нечто вроде ее места силы. "Вернулась в мое счастливое место", - подписала снимок актриса.
Для посещения крайне особенного для Берри пляжа, она выбрала простой наряд - черное бикини, небольшие серьги и никакого макияжа. Волосы артистки уложены мелкими кудрями.
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Ранее девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядит в бикини. В отличие от Куек, которая наела с десяток лишних кило, 26-летняя Лилия имеет безупречный вид.
Идеальным телом также похвасталась украинская певица Надя Дорофеева. Одна из красивейших женщин Украины показала соблазнительный наряд в цветах национального флага.
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