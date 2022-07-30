Хэлли Берри в бикини показала свое "счастливое место"

Хэлли Берри в купальнике позировала на фоне морского заката / instagram.com/halleberry

Американская актриса, звезда фильмов Женщина-кошка и Бал Монстров, лауреат премии Оскар, Хэлли Берри показала особенное сэлфи, сделанное в особенном для нее месте.

На своей странице в Instagram она показала снимок, на котором позирует на фоне ослепительного заката. Последние лучи уходящего солнца освещают водную гладь и полоску пляжа.

Где именно был сделан кадр, Берри не уточнила, однако подчеркнула, что это - нечто вроде ее места силы. "Вернулась в мое счастливое место", - подписала снимок актриса.

Для посещения крайне особенного для Берри пляжа, она выбрала простой наряд - черное бикини, небольшие серьги и никакого макияжа. Волосы артистки уложены мелкими кудрями.

Хэлли Берри в купальнике позировала на фоне морского заката / instagram.com/halleberry

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