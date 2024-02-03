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HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

Алена Кюпели
3 февраля 2024, 11:52
Актер после этого заявил, что продолжает поддерживать оккупантов.
Сербский актер теперь сможет сниматься в российских сериалах
Сербский актер теперь сможет сниматься в российских сериалах / Коллаж Главред, фото Instagram/bikovic

Компания HBO приняла решение разорвать контракт с сербским актером, который снялся в сериале "Белый лотос" Милошем Биковичем, который поддерживает военное вторжение России в Украину, террориста Путина, а также имеет российский паспорт.

На деятельность и высказывания актера обратило внимание украинское министерство иностранных дел, которое опубликовало пост на своей странице в X (Twitter).

Сербский актер поддерживает оккупантов Х
Сербский актер поддерживает оккупантов Х / Скриншот Х

"Милош Бикович, сербский актер, который поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO "Белый лотос". HBO, можно ли вам работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право", - написали в ведомстве.

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HBO не заставила себя долго ждать и аннулировало контракт с актером.

Позже тот отреагировал и написал пост в своих социальных сетях о том, что он не собирается "предавать свои принципы".

"Для меня было честью стать частью команды "Белого лотоса", телесериала, который я очень уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не поддамся никаким нарративам, имеющим целью скомпрометировать мою честность. События последней недели были целенаправленной кампанией, которую развернули против меня, чтобы повлиять на решения, которые могут создать тревожный прецедент, омрачающий суть художественной свободы. Результатом такого нарратива является триумф абсурда и поражение искусства", - написал Быкович.

Актер оправдывается за поддержку оккупантов
Актер оправдывается за поддержку оккупантов / Скриншот Instagram/bikovic
HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов
Актер оправдывается за поддержку оккупантов / Скриншот Instagram/bikovic

Напомним, ранее известный актер и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов получил подозрение по трем статьям УК Украины на основании собранных доказательств СБУ.

Напомним, ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

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