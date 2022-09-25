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Гвинет Пэлтроу отмечает 50-летие в соблазнительном бикини

25 сентября 2022, 13:57

Звезда Marvel рассказала о своем пути к принятию телесных изменений.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу снялась в бикини в канун своего 50-летия / instagram.com/gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, звезда романтических комедий конца девяностых-начала двухтысячных, и фильмов киновселенной Marvel (играет роль возлюбленной Железного человека), через несколько дней отмечает важную дату - свое 50-летие.

Артистка, которая также развивает свой косметический бренд, активно борется с эйджизмом и пропагандирует естественное старение. Своей деятельность она призывает не бояться возрастных изменений, а принимать их, наслаждаться ими.

Так, в канун своего юбилея, Пэлтроу опубликовала снимок в бикини - актриса без макияжа прыгает на своей лужайке перед домом. Фото называется "В близости к 50-ти", и, стоит отметить, что выглядит актриса просто шикарно.

Также в своем блоге артистка проиллюстрировала этим кадром свои размышления о том, в каком состоянии и на каком жизненном этапе она будет встречать свой юбилей.

"Мое тело, карта свидетельств всех прожитых дней, не находится вне времени. Набор отметин и неровностей, которые отмечают главы. Шрамы от ожогов об печь, палец, который прищемило окном когда-то давно, рождение ребенка. Серебряные волосы и тонкие грани. Солнце оставило на мне свои небесные отпечатки пальцев, как будто оно намочило кисть в темно-серой акварели и провело ею по моей коже. И пока я делаю все возможное, чтобы добиться хорошего здоровья и долголетия, предотвратить ослабление мышц и отмирание костей, у меня есть мантра, которую я вспоминаю, когда появляются безрассудные мысли, пытающиеся сбить меня с пути: я принимаю. Я принимаю признаки старения и дряблую кожу, морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность", - пишет Пэлтроу.

Ранее украинская актриса Анна Кошмал в образе лесной феи в белоснежном мини-платье из цветочных лепестков похвасталась безупречными формами.

Также звезда Playboy Даша Астафьева в колготках в сеточку и на высоких каблуках встала на четвереньки, чтобы показать, как "правильно встречать любимого".

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