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Гвинет Пэлтроу отпраздновала 49-летие пикантной фотосессией в ванной

29 сентября 2021, 10:29

Известная голливудская актриса удивила своих фанатов откровенной фотографией - Гвинет Пэлтроу лежит в ванной на крыше здания абсолютно обнаженной.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу исполнилось 49 лет / Reuters

На днях известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу отпраздновала свой 49-й день рождения и по этому поводу решила удивить поклонников откровенной фотографией.

На своей странице в Instagram звезда Голливуда опубликовала снимок, на котором она полностью обнаженной лежит в ванной на крыше здания. Грудь Гвинет Пэлтроу прикрыла руками.

Фотография вызвала бурю восторга в Сети. Пользователи бросились поздравлять Гвинет с днем рождения и засыпали комплиментами по поводу того, как роскошно она выглядит.

Гвинет Пэлтроу
Голая Гвинет Пэлтроу в ванной / Фото instagram.com/gwynethpaltrow

К слову, в прошлом году Гвинет Пэлтроу в свой день рождения также опубликовала фото в стиле ню - она позировала абсолютно голой на фоне деревьев. Фанаты по достоинству оценили идеальные формы актрисы.

Отметим, Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года.

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