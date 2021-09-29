Гвинет Пэлтроу отпраздновала 49-летие пикантной фотосессией в ванной

Гвинет Пэлтроу исполнилось 49 лет / Reuters

На днях известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу отпраздновала свой 49-й день рождения и по этому поводу решила удивить поклонников откровенной фотографией.

На своей странице в Instagram звезда Голливуда опубликовала снимок, на котором она полностью обнаженной лежит в ванной на крыше здания. Грудь Гвинет Пэлтроу прикрыла руками.

Фотография вызвала бурю восторга в Сети. Пользователи бросились поздравлять Гвинет с днем рождения и засыпали комплиментами по поводу того, как роскошно она выглядит.

Голая Гвинет Пэлтроу в ванной / Фото instagram.com/gwynethpaltrow

К слову, в прошлом году Гвинет Пэлтроу в свой день рождения также опубликовала фото в стиле ню - она позировала абсолютно голой на фоне деревьев. Фанаты по достоинству оценили идеальные формы актрисы.

Отметим, Гвинет Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года.