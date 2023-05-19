"Грузины, что с вами": Дурнев выругал жителей Грузии

Украинский телеведущий и шоумен Алексей Дурнев, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину создал ряд интернет и телевизионных продуктов, обратился к жителям Грузии, которая собирается принимать российских туристов.
На своей странице в Instagram, он задает один вопрос: "Грузины, что с вами"?
"Уважаемые, сегодня впервые за 4 года самолет российской авиакомпании напрямую прилетел в Тбилиси. Честно, я не понимаю, как такое может быть. Россия дважды нападала на Грузию, дважды аннексировала территорию Грузии", – говорит Дурнев.
По словам Дурнева, он лично знает людей, которые пережили российское вторжение в 2008 году. "Я не понимаю, что происходит. Вот теперь грузины почему-то позволяют россиянам летать к себе, принимают их. Не понимаю этого", – закончил Дурнев.
Напомним, ранее Дурнев сообщил, что мог стать героем телевизионного проекта "Холостяк". Однако он и его директор решили отказаться от предложения телеканала, так как посчитали, сколько они на этом заработают.
Ранее Дурнев рассказал, как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.
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