"Грузины, что с вами": Дурнев выругал жителей Грузии

Украинский шоумен Алексей Дурнев обратился к грузинам, которые позволили открыть авиасообщение с Россией.

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Алексей Дурнев вразумил грузинский народ/ ТЕТ

Украинский телеведущий и шоумен Алексей Дурнев, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину создал ряд интернет и телевизионных продуктов, обратился к жителям Грузии, которая собирается принимать российских туристов.

На своей странице в Instagram, он задает один вопрос: "Грузины, что с вами"?

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"Уважаемые, сегодня впервые за 4 года самолет российской авиакомпании напрямую прилетел в Тбилиси. Честно, я не понимаю, как такое может быть. Россия дважды нападала на Грузию, дважды аннексировала территорию Грузии", – говорит Дурнев.

Алексей Дурнев не может понять, что случилось с грузинами / Instagram/alexeydurnev

По словам Дурнева, он лично знает людей, которые пережили российское вторжение в 2008 году. "Я не понимаю, что происходит. Вот теперь грузины почему-то позволяют россиянам летать к себе, принимают их. Не понимаю этого", – закончил Дурнев.

Напомним, ранее Дурнев сообщил, что мог стать героем телевизионного проекта "Холостяк". Однако он и его директор решили отказаться от предложения телеканала, так как посчитали, сколько они на этом заработают.

Ранее Дурнев рассказал, как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.

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