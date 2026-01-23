"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

Леся Никитюк восхищена тем, что украинцы работают в разных сферах, несмотря на непростые времена.

Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк гордится украинцами

Ведущая сравнила сервис в Украине и других странах

Известная украинская ведущая Леся Никитюк высказалась о блэкаутах в Украине. В своем Instagram в stories она поделались, что стойкость украинцев вызывает у нее гордость.

"Горжусь нашими людьми! Пришла на маникюр, а мне мастер Марина говорит: "Вы простите, но мы на генераторе, поэтому вытяжка работает, но слабо". Я говорю, за такое не извиняйтесь, мы все на генераторах, слава Богу, что вообще все работает. Потом захожу в магазин, а мне продавец говорит, извините у нас полки не светящиеся, может вам подсветить по телефону, чтобы лучше видно, что взять?", - отметила Леся. видео дня

Никитюк также была восхищена тем, что украинцы работают в разных сферах, несмотря на непростые времена.

"Вдумайтесь, это только в этой стране люди работают в разных сферах, несмотря на непростые времена и еще извиняются, что все не на таком уровне, как бы хотелось. Это шок! Я представляю такую же ситуацию где-то в другой стране, на меня бы посмотрели, как на д...била, и сказали бы: ты что не видишь, что света нет. Гоу хом, леди", - написала она.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

