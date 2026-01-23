Укр
"Гоу хом, леди": Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах

Виталий Кирсанов
23 января 2026, 14:35
Леся Никитюк восхищена тем, что украинцы работают в разных сферах, несмотря на непростые времена.
Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах
Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Никитюк гордится украинцами
  • Ведущая сравнила сервис в Украине и других странах

Известная украинская ведущая Леся Никитюк высказалась о блэкаутах в Украине. В своем Instagram в stories она поделались, что стойкость украинцев вызывает у нее гордость.

"Горжусь нашими людьми! Пришла на маникюр, а мне мастер Марина говорит: "Вы простите, но мы на генераторе, поэтому вытяжка работает, но слабо". Я говорю, за такое не извиняйтесь, мы все на генераторах, слава Богу, что вообще все работает. Потом захожу в магазин, а мне продавец говорит, извините у нас полки не светящиеся, может вам подсветить по телефону, чтобы лучше видно, что взять?", - отметила Леся.

Никитюк также была восхищена тем, что украинцы работают в разных сферах, несмотря на непростые времена.

"Вдумайтесь, это только в этой стране люди работают в разных сферах, несмотря на непростые времена и еще извиняются, что все не на таком уровне, как бы хотелось. Это шок! Я представляю такую же ситуацию где-то в другой стране, на меня бы посмотрели, как на д...била, и сказали бы: ты что не видишь, что света нет. Гоу хом, леди", - написала она.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что певица Наталья Могилевская предпочитает скрывать от публичности своего избранника, но иногда дает поклонникам возможность заглянуть за кулисы их личной жизни. Артистка опубликовала снимок, на котором запечатлен романтический момент пары.

Также Любовь Успенская стала угрозой национальной безопасности Украины. Было доказано, что Любовь Залмановна своими публичными заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и оккупацию украинских территорий.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса блэкаут
Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

