Горбунов признался, как ему с Осадчей удалось пережить семейные кризисы

Ведущий рассказал, как звездная семья отметила седьмую годовщину свадьбы.

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Юрий Горбунов рассказал про кризисы в отношениях с Катей Осадчей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Пара украинских ведущих, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, на днях отпраздновала медную свадьбу - 7 лет официального брака. В социальных сетях супруги трогательно поздравили друг друга, а в жизни их празднование было куда более скромным.

Об этом Горбунов рассказал в программе "Ранок у великому місті". Годовщину они отметили дома с детьми - поужинали, взрослые выпили по бокалу шампанского и все пошли спать, ведь на следующее утро их ожидал ранний подъем.

Также шоумен отметил, что, как и многим женатым парам, его браку с Осадчей не удалось обойти кризисы 3 и 4 лет вместе, о которых часто рассказывают психологи. Однако все недоразумения в отношениях им удалось решить благодаря совместному кропотливому труду.

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"Мы украинская семья, которая проходит через все, как и все остальные. Семья и отношения в семье – это труд", - убежденно заявил Юрий Горбунов. В подробности он, впрочем, аудиторию посвящать не стал.

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