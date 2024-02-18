"Лучшая пара Украины": Залужный умилил Сеть очаровательным фото с женой

"Железный генерал" и его верная спутница буквально искрились от счастья в обществе друг друга.

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Валерий Залужный с женой - в Сети появилось свежее фото пары / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не боится показывать общественности свою мягкую человечную сторону - в социальных сетях он время от времени публикует снимки с женой Еленой. За более чем 20 лет, проведенных вместе, паре удалось сохранить трепетные и нежные чувства друг к другу.

Так на странице военного в Facebook появился свежий снимок семьи Залужных - "железный генерал" со своей любимой спутницей сделали сэлфи на фоне вертолета. В кадре они крепко обнимали друг друга и приветливо улыбались.

Военный оставил фото без комментария, что с лихвой компенсировали его подписчики. Поклонники Залужного рады видеть его в добром здравии и хорошем настроении после недавнего увольнения с высокой должности.

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"Нехай Господь благословляє та береже вас", "Разом Ви сила", "Найкраще подружжя України!", "Повага та вдячність Вам!" - пишут под свежим фото Валерия и Елены Залужных в Сети.

Валерий Залужный с женой - в Сети появилось свежее фото пары / facebook.com/vzaluzhnyi

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