Голый торс и длинные волосы: Дурнев ошеломил свежим фото

Теперь поклонницы Алексея Дурнева будут любить его еще больше.

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Алексей Дурнев поделился архивным фото / Коллаж Главред, фото Instagram/aleksey_durnev

Украинский телеведущий и шоумен Алексей Дурнев, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину создал ряд интернет и телевизионных продуктов, опубликовал свежее фото.

На своей странице в Instagram, ведущий поделился своим новым фото. Фото новое, а вот Дурнев на снимке - молодой. Сложно поверить, что на изображении именно он.

Алексей Дурнев позировал в рубашке в клетку, которую он не застегнул на пуговицы и продемонстрировал свой обнаженный торс. Однако больше удивляет даже не торс, а прическа шоумена — тогда он носил густую шевелюру, которая практически доставала ему по плечи.

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Дурнев в молодости / Скриншот Instagram/aleksey_durnev

"Добрый вечер", - подписал архивную фотографию шоумен.

Чем прославился Алексей Дурнев Алексей Дурнев - украинский актёр, телеведущий, продюсер, блогер и шоумен. Популярность к нему пришла благодаря шоу, которое вышло на экран в 2011 году на телеканале "ТЕТ" - "Дурнев + 1". В 2017 году Алексей создал свой YouTube-канал, где за несколько лет на него подписались более 700 тыс. зрителей. Дурнев стал выпускать ролики об Instagram-профилях знаменитостей. Самые популярные рубрики — "Дурнев смотрит сторис", "Упс! А що трапилось?" и "Еда Дурнева", где ведущий пробует разные блюда и делится собственными ощущениями.

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Напомним, ранее Дурнев сообщил, что мог стать героем телевизионного проекта "Холостяк". Однако он и его директор решили отказаться от предложения телеканала, так как посчитали, сколько они на этом заработают.

Ранее Дурнев рассказал, как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.

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