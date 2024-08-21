Голый торс и длинные волосы: Дурнев ошеломил свежим фото

Украинский телеведущий и шоумен Алексей Дурнев, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину создал ряд интернет и телевизионных продуктов, опубликовал свежее фото.
На своей странице в Instagram, ведущий поделился своим новым фото. Фото новое, а вот Дурнев на снимке - молодой. Сложно поверить, что на изображении именно он.
Алексей Дурнев позировал в рубашке в клетку, которую он не застегнул на пуговицы и продемонстрировал свой обнаженный торс. Однако больше удивляет даже не торс, а прическа шоумена — тогда он носил густую шевелюру, которая практически доставала ему по плечи.
"Добрый вечер", - подписал архивную фотографию шоумен.
Чем прославился Алексей Дурнев
Алексей Дурнев - украинский актёр, телеведущий, продюсер, блогер и шоумен. Популярность к нему пришла благодаря шоу, которое вышло на экран в 2011 году на телеканале "ТЕТ" - "Дурнев + 1".
В 2017 году Алексей создал свой YouTube-канал, где за несколько лет на него подписались более 700 тыс. зрителей. Дурнев стал выпускать ролики об Instagram-профилях знаменитостей. Самые популярные рубрики — "Дурнев смотрит сторис", "Упс! А що трапилось?" и "Еда Дурнева", где ведущий пробует разные блюда и делится собственными ощущениями.
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Напомним, ранее Дурнев сообщил, что мог стать героем телевизионного проекта "Холостяк". Однако он и его директор решили отказаться от предложения телеканала, так как посчитали, сколько они на этом заработают.
Ранее Дурнев рассказал, как перешел на украинский, где его семья находится сейчас и поделился планами на будущее.
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