"Голодал": Потап потряс похудением на 20 килограммов и показал новое фото

Потап очень изменился после похудения.

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Потап - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Потап сбросил лишний вес

Рэпер показал, как поменялся во внешности

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале террористического вторжения РФ в Украину, сообщил, что за последнее время похудел на 20 килограммов.

На своей странице в соцсетях рэпер похвастался результатами перед поклонниками и показал фото до и после похудения.

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"Минус 20 килограммов всегда хорошая идея! Буду держать вас в курсе. Фото до и после", - написал Потап.

На фото, которое было сделано до похудения, рэпер показался в объемной футболке и в кепке, а на фото "после" артист позирует в костюме и белой рубашке. Также в комментариях Потап уточнил, что сбросил вес благодаря голоданию.

Как Потап сбросил вес / фото: скрин instagram.com, Потап

Напомним, Потап очень часто попадает в скандалы из-за своих высказываний, концертов на русском языке, а также музыкант недавно дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Потап / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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