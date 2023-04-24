Голливудский украинец Лев Шрайбер станет отцом в третий раз

Звезда "Крика" и "Людей Икс" ждет ребенка от подруги, младше него на 24 года.

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Тейлор Найсен и Лев Шрайбер станут родителями / instagram.com/taylorneisen, instagram.com/lievschreiber

Голливудский актер украинского происхождения Лев Шрайбер, который также является послом украинском платформы United24, на 55 году жизни решил обзавестись большой счастливой семьей. Его девушка Тейлор Найсен беременна первенцем, сообщает издание Daily Mail с отсылкой на собственные источники.

Для 31-летней Тейлор это будет первый ребенок (и первый общий - с актером), Шрайбер уже является папой двоих подростков - Александра (Саши) Пита (2007 г. р.) и Сэмюэла Кая (2008 г. р.). Дети актера появились от его союза с британской актрисой Наоми Уоттс.

Лев и Наоми не состоят в отношениях с 2016 года - до сих пор доподлинно неизвестно, был ли их десятилетний роман зарегистрирован официально, так как пара сообщила лишь о помолвке, но не о свадьбе.

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В 2018 году Шрайбер познакомился с Найсен. Издание сообщает, что пара уже начала сообщать радостную новость о грядущем потомстве своим близким и родственникам, однако в прессе беременность Тейлор пока комментировать не готовы.

Смотрите видео про то, кто из голливудских знаменитостей, кроме Льва Шрайбера, посещал Украину во время полномасштабной войны, и оказывает нашей стране поддержку:

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