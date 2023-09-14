УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

Анна Подгорная
14 сентября 2023, 17:22 обновлено 14 сентября, 17:26
31
Молодая спутница жизни звезды "Крика" и "Людей Икс" подарила ему малыша еще в конце августа.
Лев Шрайбер, Тейлор Найсен, Хэйзел Би Шрайбер
Лев Шрайбер и Тейлор Найсен стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taylorneisen, instagram.com/lievschreiber

Голливудский актер украинского происхождения, волонтер и амбассадор украинской платформы United24 Лев Шрайбер стал счастливым папочкой. Теперь у звезды трое детей.

Хорошую новость поклонникам сообщил сам Шрайбер на своей странице в Instagram. Он опубликовал первые снимки младенца, раскрыл его имя и пол.

Так оказалось, что актер теперь - отец девочки по имени Хэйзел Би, которая появилась на свет еще 27 августа. Ее мама, 31-летняя Тейлор Найсен, чувствует себя прекрасно.

видео дня

Слухи про беременность Найсен стали ходить еще в апреле, однако пара эту новость в прессе не комментировала. За несколько дней до родов Тейлор все же опубликовала фото беременного животика в социальных сетях.

Лев Шрайбер и Тейлор Найсен вместе с 2018 года. Хэйзел Би - их первый общий ребенок. От предыдущих отношений с актрисой Наоми Уотс у Шрайбера есть двое детей - Александр (Саша) Пит (2007 г. р.) и Сэмюэл Кай (2008 г. р.).

Хэйзел Би Шрайбер
Лев Шрайбер и Тейлор Найсен стали родителями / instagram.com/lievschreiber

Ранее в СМИ опубликовали очень необычное имя сына Рианны. Второй малыш появился в семье барбадосской певицы и бизнесвумен еще в начале августа, однако официального заявления она так и не сделала.

Также стало известно, что миллиардер и предприниматель Илон Маск в десятый раз стал отцом. Сын с крайне необычным именем появился у него от союза с бывшей женой, с которой они не вместе уже два года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Лев Шрайбер
Реклама

Главное за день

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:59 Украина
Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

16:24 Украина
В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

16:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:22

Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

17:17

"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

17:04

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

16:59

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:42

Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
16:37

В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

16:33

Правоохранительные органы проверяют бывшее и нынешнее руководство ФГВФЛ на предмет коррупции - СМИ

16:28

Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

16:24

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

Реклама
16:22

"Супербыстрая" домашняя лапша за 15 минут: нужен только один ингредиент

16:14

В Минобороны заявили об освобождении Андреевки, но все не так однозначно

16:13

Выплаты ВПЛ: где и сколько переселенцы могут получить денежную помощь из-за границы

16:03

"Кто такие украинцы?": Наталья Холоденко рассказала, как приблизить конец войны

15:53

Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета

15:50

"Пытался сбить": российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету

15:32

4 эффективных упражнения для похудения за месяц: тренер показала идеальную тренировкуВидео

15:31

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 12 секунд найти кролика

15:04

Маска в лоб спросили, зачем он помогает россиянам: как ответил миллиардер

15:02

Когда новые мобилизованные оккупанты появятся на фронте: эксперт раскрыл план ПутинаВидео

14:44

"РФ может мобилизовать до 8 миллионов россиян": Ягун раскрыл, к чему готовиться УкраинеВидео

Реклама
14:31

"Корабль – не игла, его не спрячешь": Украина вынесла жесткое предупреждение РФ

14:29

День осеннего равноденствия 2023: что сделать в этот день, чтобы жить лучше

14:23

Как после побега из Украины выглядит внук Софии Ротару

14:20

Криптоигроки доминируют в спонсорских контрактах Формулы-1 – владелец WRM Сергей Тронь

14:12

"Требую песню с Потапом о Смешариках": Бабкин выпустил песню "Зрада" и получил от фанатов

14:10

Волонтеры "Украинской команды" передали сотрудникам ГУР партию дронов-камикадзе (видео)

14:01

РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений – ВСУ

13:39

Белиссимо: Евгений Клопотенко показал, как правильно приготовить кускус

13:03

Уход Путина и смена власти в России: генерал назвал сценарий для "башен Кремля"

12:59

Пенсии в Украине в 2024 году: когда поднимут и сколько добавят денег

12:33

Отец Фриске раскрыл настоящее лицо Шепелева - избивает собак и боится животных

12:20

Мило и тепло, но очень опасно: почему нельзя брать собаку в постель

12:16

Замысловатая иллюзия с совой сводит с ума: на ее решение всего 10 секунд

11:54

Женщина кормит мужа грудью уже 2 года: результат превзошел все ожидания

11:50

ВСУ – о ситуации на Херсонщине: выбиваем войска РФ и зачищаем полосу на 10-15 км

11:37

"Все планы Москвы будут разрушены": генерал сказал, какие действия ВСУ "сломают" армию РФВидео

11:23

Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник

11:21

Про Оливье можно забыть: этот рецепт салата обожали в советское время

11:08

Били "Нептунами" и БПЛА: в Евпатории уничтожен российский ЗРК "Триумф"Видео

10:55

Что будет со светом в сентябре-октябре: в Укрэнерго сделали прогноз

Реклама
10:45

Почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи: языковед ошарашил объяснениемВидео

10:41

"Неправильный тон": Писториус резко ответил на просьбы передать Украине ракеты Taurus

10:34

Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама

09:45

Украина впервые поразила подлодку и корабль РФ ракетами Storm Shadow – Sky News

09:44

"Какого черта мы ждем?": Джонсон раскритиковал Запад за промедление с помощью Украине

09:43

Даже тереть ничего не нужно: как очистить желтизну в ванной быстро и дешево

09:24

Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink, чтобы отгородиться от войны – WP

08:52

В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот: что известно

08:39

Гороскоп на завтра 15 сентября 2023: Весам - испытания, Дева помотают нервы

08:37

Почему Польша не принимает наше зерно?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять