Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

Молодая спутница жизни звезды "Крика" и "Людей Икс" подарила ему малыша еще в конце августа.

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Лев Шрайбер и Тейлор Найсен стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/taylorneisen, instagram.com/lievschreiber

Голливудский актер украинского происхождения, волонтер и амбассадор украинской платформы United24 Лев Шрайбер стал счастливым папочкой. Теперь у звезды трое детей.

Хорошую новость поклонникам сообщил сам Шрайбер на своей странице в Instagram. Он опубликовал первые снимки младенца, раскрыл его имя и пол.

Так оказалось, что актер теперь - отец девочки по имени Хэйзел Би, которая появилась на свет еще 27 августа. Ее мама, 31-летняя Тейлор Найсен, чувствует себя прекрасно.

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Слухи про беременность Найсен стали ходить еще в апреле, однако пара эту новость в прессе не комментировала. За несколько дней до родов Тейлор все же опубликовала фото беременного животика в социальных сетях.

Лев Шрайбер и Тейлор Найсен вместе с 2018 года. Хэйзел Би - их первый общий ребенок. От предыдущих отношений с актрисой Наоми Уотс у Шрайбера есть двое детей - Александр (Саша) Пит (2007 г. р.) и Сэмюэл Кай (2008 г. р.).

Лев Шрайбер и Тейлор Найсен стали родителями / instagram.com/lievschreiber

Ранее в СМИ опубликовали очень необычное имя сына Рианны. Второй малыш появился в семье барбадосской певицы и бизнесвумен еще в начале августа, однако официального заявления она так и не сделала.

Также стало известно, что миллиардер и предприниматель Илон Маск в десятый раз стал отцом. Сын с крайне необычным именем появился у него от союза с бывшей женой, с которой они не вместе уже два года.

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