Стало известно очень необычное имя сына Рианны

Бизнесвумен, светская львица и певица Рианна, которая во второй раз стала матерь, наконец-то рассекретила имя малыша.
По информации Page Six, необычное имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky стало известно через месяц после рождения певицы.
35-летняя певица и 34-летний рэпер назвали своего сына Риот Роуз Майерс, согласно свидетельству о рождении.
Имя может быть тонким намеком на трек A$AP "Riot", выпущенный в июле с участием Фаррелла Уильямса.
Это соответствует традиции пары, в которой предпочтение отдается букве "R", как они назвали своего первого сына, родившегося в мае 2022 года, RZA Ательстон Майерс.
В свидетельстве о рождении указано, что Рианна родила 1 августа 2023 года в больнице Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе в 7:41 утра, а не 3 августа, как сообщалось ранее.
Певица остановила свой выбор на знаменитом акушере-гинекологе Таис Алиабади, которая ранее участвовала в программе "Идти в ногу с Кардашьян".
Напомним, ранее стало известно о том, что двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн внезапно скончалась в возрасте 28 лет, всего через шесть лет после того, был убит ее брат Тавон.
Напомним, ранее в сети уже была информация о том, что Рианна во второй раз стала мамой и даже якобы родила дочь. Между тем, эти слухи оказались неправдой.
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