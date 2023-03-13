Неподвластна годам: 54-летняя Кайли Миноуг показала образцовые ножки в кокетливом мини

Австралийская поп-дива точно знает, как заставить своих фанатов выть от восторга одним маленьким черным платьем.

Кайли Миноуг показала стройные ножки в маленьком черном платье / instagram.com/kylieminogue

Австралийская певица Кайли Миноуг, благодаря своему мастерству перевоплощения как внешне, так и музыкально, заслужила статус поп-принцессы и фэшн-иконы. И, к слову, продолжает исправно эти "титулы" подтверждать.

На днях Миноуг посетила в Париже модный показ популярного бренда MiuMiu. Там-то она и показала, как мастерски умеет сочетать образ "соседской девчонки" и секси-дивы.

Фотографии с модного события, гостьей которых она, увы, бывает не часто, артистка опубликовала на своей странице в Instagram: 54-летнюю певицу впору выпускать на подиум вместе с профессиональными моделями, ведь ее "catwalk" буквально притянул к себе все взгляды окружающих.

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Кайли Миноуг явилась на модный показ в эффектном вельветовом мини-платье на тонких бретельках, украшенном стильным бантом и пуговицами, и черной укороченной накидке с кружевным отложным воротником.

Певица, к всеобщему удовольствию посветила стройными ножками и хрупкими плечиками, и собрала целый "букет" комплиментов от восторженных поклонников.

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