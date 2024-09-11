Глядя в глаза: журналистка сказала Елене Зеленской, что о ней думают украинки

Елена Зеленская достойно отреагировала на комплимент от журналистки.

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Елена Зеленская дала новое интервью / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Журналистка украинского телеканала "Мы - Украина" Елена Чабак рассказала первой леди Украины Елене Зеленской, как к ней относятся украинки.

Во время интервью с Зеленской для канала "Мы-Украина" Чабак отметила, что украинские женщины считают первую леди примером и она их вдохновляет.

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"Вы должны знать, что вы вдохновляете украинских женщин. Они смотрят на вас, и ваш пример дает им силы. Не забывайте об этом, потому что вы для нас тоже мотивация", – сказала журналистка, глядя в глаза Елене.

Зеленская ответила на комплимент и отметили, что это большая ответственность.

"Это еще больше ответственности теперь", – сказала жена Владимира Зеленского.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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