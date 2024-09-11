Глядя в глаза: журналистка сказала Елене Зеленской, что о ней думают украинки

Журналистка украинского телеканала "Мы - Украина" Елена Чабак рассказала первой леди Украины Елене Зеленской, как к ней относятся украинки.
Во время интервью с Зеленской для канала "Мы-Украина" Чабак отметила, что украинские женщины считают первую леди примером и она их вдохновляет.
"Вы должны знать, что вы вдохновляете украинских женщин. Они смотрят на вас, и ваш пример дает им силы. Не забывайте об этом, потому что вы для нас тоже мотивация", – сказала журналистка, глядя в глаза Елене.
Зеленская ответила на комплимент и отметили, что это большая ответственность.
"Это еще больше ответственности теперь", – сказала жена Владимира Зеленского.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
Вас может заинтересовать:
- "Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil
- "В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали
- "Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред