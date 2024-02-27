Главная фанатка Олега Винника показала, как певец выглядит сейчас

В кадре исполнитель "Нино" и "Вовчиці" предстал перед поклонницами свежим и улыбчивым.

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Как сейчас выглядит Олег Винник / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

До начала полномасштабной войны в Украине Олег Винник считался топовым артистом - активно гастролировал, принимал участие в различных телепроектах в качестве участник и наставника, и пр. После 24 февраля 2022 года певец выехал из Украины, и едва ли не единственной его связью с поклонникам стала Валерия Барон - глава официального фан-клуба артиста, а также директор благотворительного фонда Винника "Вовчиця".

В своем блоге в Instagram Барон время от времени публикует редкие кадры с певцом. Так недавно она призналась, что свой День рождения ей удалось отметить в Германии и даже встретиться с кумиром. Фотоотчет она выложила в Сеть.

"Спасибо, Вселенная, за мое явление в этот день!!! Спасибо, мой Новый год!" - подписала снимок Валерия. В кадре она позирует на фоне берлинского Theater des Westens вместе со счастливо улыбающимся Олегом Винником.

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Стоит отметить, что комментарии к снимку Барон скрыла. Армия поклонниц Винника продолжает поддерживать кумира даже вопреки его отъезду, и ждет восстановления карьеры артиста с нетерпением. Впрочем, есть много и таких, кто критикует певца за отъезд и молчание.

Как сейчас выглядит Олег Винник / instagram.com/valery_baron

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Ранее в СМИ просочилась информация, что Олег Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - накопленное в Украине стремительно тает.

У Олега Винника жестко прокомментировали слухи о возвращении артиста на сцену. Его представитель опроверг новость о возобновлении концертной деятельности с целью поправить материальное положение певца.

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