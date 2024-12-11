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Герою шоу "Холостяк" диагностировали неизлечимый рак

Алена Кюпели
11 декабря 2024, 20:56
546
Мужчина решил пояснить свое решение о разводе и поделился подробностями своего здоровья.
Звезде американского
Звезде американского "Холостяка" диагностировали рак / Коллаж Главред, фото Instagram/ goldengerryturner

Вы узнаете:

  • Как холостяк узнал о том, что у него рак
  • Что за редкий рак у героя

Звезда американской адаптации популярного в Украине шоу "Холостяк" Джерри Тернер объявил, что у него диагностировали рак.

Мужчина, который стал звездой "Золотой" (для дам постарше - авт.) версии шоу, 73-летняя звезда реалити-шоу разоткровенничался для СМИ. Как пишет Page Six, мужчина решился на откровения, в том числе и потому, что это, вероятно, прояснит многие тайны вокруг того, что произошло в феврале, марте и апреле". Он имел ввиду свое решение развестись с женой Терезой Нист в начале этого года после того, как они вместе снялись в популярном сериале ABC и нашли любовь.

видео дня

"У меня, к сожалению, диагностировали рак", — поделился Тернер.

Отец двоих детей объяснил, что он повредил плечо, когда преподавал в классе пиклбола три года назад, но в то время не обращался к ортопеду.

"Наконец, я добрался до похода к врачу, и ортопед сказал: "Да, Джерри, мы мало что можем сделать для твоего плеча, но здесь есть некоторые необычные маркеры крови", — рассказал он.

"И поэтому ортопед пошел к моему семейному врачу, мой семейный врач направил меня к онкологу, и теперь я работаю с группой гематологии-онкологии в Форт-Уэйне", - поделился он.

Тернер сказал, что затем ему поставили диагноз медленнорастущего "рака костного мозга" с "очень длинным названием" — макроглобулинемия Вальденстрема.

Согласно Институту рака Дана-Фабар, это заболевание представляет собой редкий рак клеток крови, который в основном образуется в костном мозге и может замедлить нормальный рост клеток крови, что может привести к анемии и ослаблению иммунной системы.

Тернер с грустью признался, что от рака "нет лекарства". "Это было похоже на то, как будто на меня просто упало 10 тонн бетона. И я некоторое время был в состоянии отрицания, я не хотел признаваться в этом", — сказал он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, бессменный ведущий украинского шоу "Холостяк" Григорий Решетник решил наконец раскрыть поклонникам секрет своего крепкого брака. Оказалось, что все дело в общих взглядах и ценностях, сформированных еще в детстве.

Ранее также жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд и сам хореограф поделились многодетным фото своей семьи.

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Что за реалити-шоу "Холостяк"?

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

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