Газманов "сдал" Константина Меладзе и рассекретил, где он прячется

Певец-"путинист" Газманов продолжает зарабатывать кровавые плюсики у Путина.

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Олег Газманов не скрывает радости, когда убивают украинцев/ скриншот YouTube

Певец и участник политическо-песенных вакханалий на Красной Площади террористической Москвы Олег Газманов, "сдал" своего коллегу по сцене Константина Меладзе.

Путинский "есаул" поведал, что муж Веры Брежневой, которая встала на сторону своей родины, оказывается, живет в Украине.

Как написало ТСН, в одном из интервью пропагандистcким российским СМИ Газманов сказал, что у него в Киеве "живет брат". Поэтому и сам композитор оказался на украинской земле.

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Между тем, недавно певица Лайма Вайкуле сообщила, что певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", покинул Россию и сейчас находится в Испании.

Напомним, ранее Валерий Меладзе вызвал бурные обсуждения своего поступка в России. Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

Также сообщалось, что следственный комитет и Генпрокуратура страны-агрессора, РФ, закончили проверку известного поп-певца Валерия Меладзе (который много лет жил и работал в Украине) ‒ за то, что тот зимой на корпоративе в Дубае (ОАЭ) сказал лозунг "Героям слава".

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