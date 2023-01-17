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Гарри назвал условие, при котором появится на коронации Чарльза

17 января 2023, 21:51
Принц Гарри ждет извинений со стороны своего отца и брата. Но вряд ли дождется.
Принц Гарри
Принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Через четыре месяца состоится коронация Чарльза, который будет коронован британским монархом на пышной церемонии в Вестминстерском аббатстве вместе со своей женой, новой королевой-консортом Камиллой.

Но, как пишет Page Six, открытым остается большой вопрос: после громких заявлений принца Гарри "Запасной", будет ли там младший сын Чарльза, принц Гарри, и приведет ли он жену Меган Маркл и их детей, Арчи и Лилибет, чтобы отметить этот большой день.

Гарри и Маркл будут обязательно приглашены на коронацию. Но королевский историк Хьюго Викерс, друг королевской семьи, предсказывает, что принц не согласится.

"Гарри ясно дал понять, что у него есть определенные условия, прежде чем он примет любое приглашение. Всегда можно примириться, если обе стороны захотят это сделать… но я не думаю, что сторона Гарри сдвинется с места", - заявил он.

Гарри сказал, что хочет извинений, что, вероятно, будет условием любого семейного примирения до коронации.

На самом деле, Викерс сказал: "Я очень надеюсь, что Гарри не придет, так как это может отвлечь от церемонии. Ведь именно поэтому коронованных королей и королев не приглашают на коронацию".

Правда "Запасного" Гарри

Недавно Букингемский дворец буквально попал под полну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

"Узнав от этом, Уильям пришел в ярость. Он решил серьезно поговорить с отцом. Гарри же пошел вместе с ним, чтобы поддержать его", - говорится в мемуарах Гарри.

ВВС также отметили фрагмент, в котором младший сын короля Карла III рассказал о своей военной службе - в британской армии он имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса. Имел две служебных командировки в Афганистане (в 2007 и 2012 годах), где выполнял боевые задания.

Гарри признался, что имеет ща плечами собственное маленькое кладбище - в Афганистане он убил 25 человек. "Это не та статистика, которая переполняет меня гордостью, однако и пристыженным я себя не чувствую", - рассказывает он.

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