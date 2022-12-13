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Галкин заявил, что стал иноагентом из-за Владимира Зеленского: "Это только за деньги можно хотеть"

13 декабря 2022, 18:38
Опальный российский комик рассказал о своей политической активности.
Максим Галкин, Владимир Зеленский
Максим Галкин рассказал о статусе иноагента, и как это касается Владимира Зеленского / instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/zelenskiy_official

Российский комик и шоумен Максим Галкин был одним из первых артистов страны-агрессора, который публично высказался против военной политики Кремля, и не изменил своей позиции даже под угрозами.

За дерзкое вольнодумство, которое в РФ считается преступлением, Галкина признали иностранным агентом.

К новому "званию" комик относится с иронией, а недавно признался, что давно ожидал чего-то подобного - спецслужбы стали приглядываться к нему еще в 2019 году, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский. Галкин объясняет это тем, что они начали видеть в нем угрозу - дескать если топовый комик одной страны смог из артистов выбиться в политики высшего ранга, то и свои могут представлять угрозу нынешней власти.

Такую мысль он высказал в своем видеоблоге "Максим Галкин. Без цензуры": "Они что мне вменили? Что я якобы получал деньги из Украины за то, что занимаюсь политической деятельностью. Во-первых, я не знал, что занимаюсь политической деятельностью. Я так же, как и многие, выступил против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам расскажу! Они ко мне давно прикопались – как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть".

Комик также подчеркнул всю абсурдность обвинений в свой адрес - он желает мира и благополучия Украины не в ожидании награды от украинских спеслужб, а потому что считает это правильным.

"Они считают, что я получал деньги за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой и независимой, – это только за деньги можно такое хотеть?" - рассуждает Галкин.

Напоминаем, в сентябре стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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