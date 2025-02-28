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Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

Алена Кюпели
28 февраля 2025, 16:00
52
На Лизе было надето черное платье, а также черный парик.
Дочь Максима Галкина стала Уэнздей
Дочь Максима Галкина стала Уэнздей / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Кратко:

  • Лиза Галкина показалась в новом образе
  • Что написали комментаторы

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, похвастался своей взрослой дочкой Лизой в ее голливудском образе, героини Уэнздэй.

На Лизе было надето черное платье, а также черный парик. Девочка также позировала с серьезным лицом и была в самом настоящем образе Уэнздэй.

видео дня
Лиза Галкина показалась в карнавальном образе
Лиза Галкина показалась в карнавальном образе / Фото Instagram/ maxgalkinru
Лиза Галкина показалась в карнавальном образе
Лиза Галкина показалась в карнавальном образе / Фото Instagram/ maxgalkinru
Лиза Галкина показалась в карнавальном образе
Лиза Галкина показалась в карнавальном образе / Фото Instagram/ maxgalkinru

Лиза Галкина взрослеет с каждым днем и ее звездный папа редко показывает дочь в своих социальных сетях. К слову, подписчики и поклонники Галкина наделали комплиментов юмористу. И не в первый раз.

Дети Галкина и Пугачевой часто становятся объектами комплиментов.

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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