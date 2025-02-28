Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

Кратко:
- Лиза Галкина показалась в новом образе
- Что написали комментаторы
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, похвастался своей взрослой дочкой Лизой в ее голливудском образе, героини Уэнздэй.
На Лизе было надето черное платье, а также черный парик. Девочка также позировала с серьезным лицом и была в самом настоящем образе Уэнздэй.
Лиза Галкина взрослеет с каждым днем и ее звездный папа редко показывает дочь в своих социальных сетях. К слову, подписчики и поклонники Галкина наделали комплиментов юмористу. И не в первый раз.
Дети Галкина и Пугачевой часто становятся объектами комплиментов.
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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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