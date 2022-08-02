Фотограф Зеленской Лейбовиц отреагировала на критику

Елена Зеленская / Instagram Vogue

Американская фотограф Энни Лейбовиц прокомментировала фотосессию Елены Зеленской, которую она сделала для журнала Vogue, которая вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе, расколок его на два лагеря.

В частности, на фото Елена Зеленская сидит в не совсем традиционной позе, что, собственно, продиктовано тяжелым временем для Украины.

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Лейбовиц опубликовала свою же обложку, а также рассказала об украинском флешмобе. По ее словам, фотосессия Vogue разделила украинское общество на два лагеря. Одни считали, что поза первой леди слишком мужская. В ответ другие, среди которых журналисты, полицейсие запустили флешмоб "sitlikeagirl", где повторяли позу Елены Зеленской, чтобы поддержать первую леди.

Напомним, супруга президента Владимира Зеленского и первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своих детях и чем они занимаются.

Соответствующей информацией она поделилась с журналистами программы ТСН. По ее словам, их сын пока не хочет особенно учиться. "Школьник сказал пока его не трогать. То есть все подходят к нему: давай почитаем, давай вспомним английский язык, он отклоняет сразу", - рассказала Зеленская и добавила, что, по известным причинам, отправить сына в лагерь нет возможности.