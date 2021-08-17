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Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

17 августа 2021, 02:59

Звезда шоу Холостяк Дана Оханская похвалилась длинными стройными ножками в Карпатах.

Дана Оханська
Дана Оханська / instagram.com/dana_okhanska/

Блогер и писательница Дана Оханская каждый день покоряет сердца своих поклонников - шикарной внешностью, дельными советами, прекрасным творчеством.

Сейчас Дана выбралась в Карпаты на небольшой отдых, и показала фото в новом купальнике, который особенно удачно подчеркивает ее плоский животки и соблазнительные формы. Оханская позирует у бортика бассейна в темно-голубом купальнике, который облегает ее грудь и показывает во всей красе аппетитные ягодицы и бедра.

"Горячие новости. Такие же горячие, как это лето. Которое хоть и завершается, но я уверена, что мы сможем продолжить его и осенью, и зимой (лишь бы границы были открыты). А новость собственно в том, что я нашла лучший бренд купальников, которые настолько качественные, не растягиваются и не выгорают на солнце. Проверено", - пообещала она.

Дана Оханська
Дана Оханська / instagram.com/dana_okhanska/

"Вы класс, купальники тоже", "Красивое фото", "Купальник просто класс", "Купальник очень стильный и красиво сидит на тебе", "Дуже гаряче фото. Дана - красуня", "Очень красивая фигура. Какие у вас параметры если не секрет?", - пишут в комментариях. А Дана призналась, какие параметры ее фигуры - 84-68-98 - в ответ на настоятельные вопросы поклонников.

Ранее Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике.

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