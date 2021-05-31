Фильм Тихое место 2 заработал рекордную кассу за все время пандемии

Тихое место 2 / Paramount

Сиквел Тихого места показал рекордные сборы в прокате впервые с начала карантина из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Как сообщает Variety, с первой строчки американского бокс-офиса. За уик-энд с 28 по 30 мая картина собрала в США 48 миллионов долларов. Учитывая, что в понедельник в стране празднуется День поминовения, премьерная касса фильма, по прогнозам аналитиков, может составить 58 миллионов.

Это даже больше, чем у Довода, который за первый уикенд получил 9,3 миллиона долларов кассы.

Тем не менее, пока что Тихое место 2 отстает по кассе от первого оригинального фильма, который получил 50 миллионов долларов в первый уик-энд.Читайте такжеКак снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2

Фильм Круэлла, который вышел вместе с Тихим местом 2 за три дня собрал 21,3 миллиона долларов в США и еще 16,1 миллиона в других странах.Но это не предел, и по прогнозам, за четырехдневный премьерный уик-энд в домашнем прокате картина соберет 26,5 миллиона.

У Круэллы есть большое преимущество - фильм можно смотреть не только в кинотеатрах, но и в Disney+.

Напомним, что блокбастер Мулан благодаря прокату на Disney+ получил более 200 миллионов долларов кассы за первый уикенд.