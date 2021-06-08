Фильм Круэлла получил продолжение менее, чем через две недели после премьеры

Круэлла 2021 / Disney

После оглушительной премьеры в Украине и в мире, Круэлла всего за два уикенда бъет рекорды про просмотрам и рейтингу, и телекомпания Disney приняла решение снимать сиквел по горяи следам успеха.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм Круэлла 2 будут снимать все та же съемоная команда и актеры на главных ролях.

"Мы очень довольны кассовыми сборами Круэллы, а также ее высокими показателями на Disney+ Premier Access на сегодняшний день. Фильм был невероятно хорошо принят зрителями по всему миру, получив 97% зрительских оценок на Rotten Tomatoes, и высший балл - пять - во всех демографических группах от CinemaScore в премьерные выходные, что сделало его одним из самых популярных наших анимационных ремейков. Мы с нетерпением ждем, что зрители и дальше будут наслаждаться этим фантастическим фильмом", - .говорится в заявлении представителя Disney.Читайте такжеПоявился список саундтреков к фильму Круэлла 2021

Ожидается, что режиссёр Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара, работавшие над первой частью, займутся и продолжением, а Эмма Стоун вернётся к роли Круэллы де Виль

Круэлла вышла 27 мая в Украине и 28 мая в мире - одновременно в кинотеатрах и на Disney + в рамках уровня Premier Access, что сделало его доступным для покупки за 30 долларов.

Фильм собрал 48,5 миллиона долларов по всему миру за два уикенда проката. Он получил положительные отзывы и похвалу за эстетику панк-рока 1970-х.