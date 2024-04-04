"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

Украинская модель трагически погибла в страшной ДТП в Италии по дороге в Милан.

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Украинская модель и известный диджей погибли в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ann_kraevskaya/, pixabay.com/

Украинская модель Анна Краевская, которая родом из Одессы, а также диджей из Косово Хисни Кестай погибли 31 марта на трассе Турин – Аоста в автокатастрофе.

Автомобиль Ferrari GT C4 ехал со скоростью около 200 километров в час. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение слева. Авто вспыхнуло и разорвалось на части. Начался пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК.

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ДТП с украинской моделью в Швейцарии / фото: скрин t.me/glavredinfo

Водителем был албанский диджей, с ним в автомобиле ехала девушка, как сообщило издание Blick, - украинская модель Анна Краевская.

Известно, что за несколько часов до трагедии Хисни выступал в одном из клубов, у него осталась жена и двое детей. Его брат уже подтвердил гибель диджея.

Кто такая Анна Краевская? Анна Краевская - модель, согласно ее странице в Инстаграме, родом из Одессы. Судя по фото в сети, в последнее время она жила в Италии, Франции и Швейцарии.

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