"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

Украинская модель Анна Краевская, которая родом из Одессы, а также диджей из Косово Хисни Кестай погибли 31 марта на трассе Турин – Аоста в автокатастрофе.
Автомобиль Ferrari GT C4 ехал со скоростью около 200 километров в час. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в ограждение слева. Авто вспыхнуло и разорвалось на части. Начался пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК.
Смотрите видео и фото ДТП:
Водителем был албанский диджей, с ним в автомобиле ехала девушка, как сообщило издание Blick, - украинская модель Анна Краевская.
Известно, что за несколько часов до трагедии Хисни выступал в одном из клубов, у него осталась жена и двое детей. Его брат уже подтвердил гибель диджея.
Кто такая Анна Краевская?
Анна Краевская - модель, согласно ее странице в Инстаграме, родом из Одессы. Судя по фото в сети, в последнее время она жила в Италии, Франции и Швейцарии.
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