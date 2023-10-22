"Модель лежала на кровати": Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, как он изменял жене

Бывшая любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус заявила рассказала об их романе и о том, что он изменил Викторию еще с одной женщиной.

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Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм и Ребекка Лус / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/rebeccaloosofficial

Бывшая любовница легендарного футболиста сборной Англии (а также "Манчестер Юнайтед" и "Реала") Дэвида Бекхэма Ребекка Лус рассказала свою версию их древнего романа. Об этом сообщает британский таблоид DailyMail.

После недавней премьеры документального фильма Netflix под названием "Бекхэм", в котором говорится о жизни и карьере спортсмена, затронули тему и его супружеской измены. Тогда Бекхэм сказал, что ему было больно видеть страдания супруги Виктории (а легендарная певица и экс-солистка герлз-бенда Spice Girls назвала тот период "самым тяжелым в жизни").

Лус не стала молчать и заявила, что Бекхэму следует взять ответственность за свои измена.

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"Вот это "бедный я". Ему надо взять на себя ответственность. Он может говорить все, что угодно. Я понимаю, что ему нужно сохранить имидж. Но он выставляет себя жертвой, а меня – лжецом, будто все эти истории я придумала. Он намекает, что это именно я заставила Викторию страдать", – сказала Лус.

Она добавила, что об их романе, который был 20 лет назад, публика давно забыла, но этим документальным фильмом Бэкхем "снова обращает на это внимание" ‒ вновь это повлияло дурным образом на репутацию Ребекки.

Также женщина рассказала, что она была не единственной, с кем Бекхэм изменял жене.

"У меня зазвонил телефон. Это была Виктория, которая не могла связаться с Дэвидом. Я ответила, что не знаю где он, но она попросила его найти и не класть трубку. Я поднялась по лестнице и увидела перед дверью в спальню его телохранителей, сказала, что звонит жена и Дэвид вышел. За его спиной я увидела модель, которая лежала на кровати. Это было так больно, я подумала тогда, что он дурак", – рассказала она.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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