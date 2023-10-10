Любовница Дэвида Бекхэма отреагировала на высказывания Виктории про их роман

Ребекка Лус не молчала, когда у нее с Бекхэмом была интрижка. Сейчас ее позиция осталась прежней.

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Ребекка Лус прокомментировала нападки после новости о романе с Дэвидом Бекхэмом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/rebeccaloosofficial

В документальном сериале от Netflix, посвященном Дэвиду Бекхэму, его жена Виктория впервые прокомментировала роман футболиста с его ассистенткой Ребеккой Лус. Спортсмен завел интрижку в 2003 году, когда ему пришлось переехать в Испанию из-за контракта с мадридским "Реалом".

Ранее Бекхэмы отрицали эту страницу их семейной биографии. Теперь же, когда они с уверенностью могут сказать, что являются одной из самых крепких пар западного шоу-бизнеса, они могут говорить об этом открыто.

Не удивительно, что после этого рассказа Лус, которая никогда не скрывала свою интимную связь с Дэвидом, стала получать в свой адрес множество нелестных комментариев. Под ее свежим фото в Instagram поклонники семьи Бекхэм ожесточенно критикуют ее.

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Впрочем, находятся и те, кто поддерживает Ребекку, которая также нашла свое семейное счастье - она замужем, воспитывает двоих сыновей и сейчас работает инструктором по йоге.

Одна из подписчиц отметила, что экс-любовница Бекхэма не заслуживает к себе такого негатива: "Некоторые комментарии здесь просто отвратительны!!! Будьте сильной! У вас прекрасная жизнь с вашей великолепной семьей, которой, в отличие от других, не нужно заполнять пробелы, привлекая Netflix!!!"

Ребекка Лус, впервые с момента выхода сериала, высказала свое мнение на этот счет: "Спасибо! Воспринимаю грубые комментарии с юмором".

Ребекка Лус прокомментировала нападки после новости о романе с Дэвидом Бекхэмом / instagram.com/rebeccaloosofficial

Ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу пересудов.

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