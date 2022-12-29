Феномен "Уэнсдей": еще пять интересных сериалов с Дженни Ортега

Актриса Дженна Ортега обрела невероятную популярность благодаря своей роли в сериале Уэнсдей.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Популярный сериал "Уэнсдей", где главную роль сыграла актриса Дженни Ортега, продолжает бить рекорды по популярности. За несколько коротких недель, прошедших с момента премьеры шоу в ноябре, оно уже стало второй по популярности англоязычной программой на Netflix, охватив почти 174 миллиона домохозяйств и 1,19 миллиарда часов просмотра.

Сериал был номинирован на премию "Золотой глобус 2023" в категории "Лучший телесериал, мюзикл или комедия", сообщает Мarketscreener.com.

Шоу также оказалось прорывной ролью для Дженни Ортеги, которая играет главную героиню Уэнсдей Аддамс. Актриса была номинирована на "Золотой глобус" за лучшую роль актрисы в телесериале.

Хотя 2022 год стал важной вехой в карьере Ортеги, 20-летняя актриса начала сниматься с восьми лет. Вот еще пять ролей Дженны Ортеги, на которые стоит обратить внимание.

"Девственница Джейн" — Netflix

Ремейк CBS венесуэльской теленовеллы "Хуана ла Вирхен" рассказывает историю Джейн, 23-летней религиозной американки венесуэльского происхождения, которая обещает своей бабушке сохранить девственность до замужества. Мир Джейн переворачивается с ног на голову, когда она случайно подвергается искусственному оплодотворению во время визита к врачу. В то время как Джина Родригес изображает Джейн взрослой, Ортега изображает юную Джейн в детских воспоминаниях, перемежающихся на протяжении всего сериала, который длился с 2014 по 2019 год.

"Застрял посередине" — Disney+

В этом сериале Disney Channel, который шел с 2016 по 2018 год, Ортега изображает Харли Диас, среднего ребенка в семье с семью детьми. Харли — инженер-вундеркинд, которая использует свои изобретения, чтобы ориентироваться в хаосе жизни своей большой семьи. Персонаж выступает как звезда и рассказчик шоу, часто ломая четвертую стену, чтобы рассказать аудитории о ситуациях, в которых оказалась ее семья. В клипе, который был заново открыт фанатами, Ортега пророчески сравнивает себя с определенным днем недели: "Вот что бывает, когда семеро детей, а ты застрял посередине. Если бы моя семья была на неделю, я была бы Средой", — говорит ее персонаж.

"Ты", 2 сезон — Netflix

Психологический триллер Netflix рассказывает о серийном убийце Джо Голдберге, который убивает жертв, развивает навязчивые идеи, влюбляется и в конечном итоге рождает ребенка. Во втором сезоне Ортега играет Элли Альвес, 15-летнего начинающего режиссера, которая живет в многоквартирном доме Джо и проходит стажировку у проблемного комика. Ее персонаж не появляется в третьем сезоне, но упоминается. Четвертый сезон сериала будет разделен на две части: премьера первой части состоится 9 февраля, а второй — 9 марта.

"Да, день" — Netflix

Семейная комедия Netflix показывает Дженнифер Гарнер в роли Эллисон Торрес, матери, которая решает дать своим детям "Да День" — когда она не может отказаться ни от чего, о чем они просят, если они выполнят свои обязанности и будут вести себя хорошо. Ортега изображает Кэти Торрес в фильме 2021 года, которая просит свою мать привести ее на музыкальный фестиваль для ее "Yes Day". За свою роль Ортега была номинирована на премию Imagen Award за лучшую женскую роль в художественном фильме.

"Крик" — Paramount+, Showtime

Продолжение классического фильма ужасов 1996 года 2022 года показывает новое убийство молодых людей. Ортега изображает Тару Карпентер, которая возглавляет новый состав подростков, за которыми охотятся. Она появится в сиквеле "Крик VI", который выйдет в кинотеатрах 10 марта 2023 года.

Напомним, ранее актриса Дженна Ортега, которая обрела мировую популярность благодаря главной роли в сериале Уэнсдей, появилась в "Вечернем шоу Джимми Фэллона".

В студии девушка появилась в черном прозрачном платье от Dolce & Gabbana с высоким металлическим поясом с цепочкой, белым воротником, галстуком и манжетами.

Под нарядом было видно черное боди. Образ дополняли туфли на каблуке, серьги и несколько колец.

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