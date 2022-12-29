УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Феномен "Уэнсдей": еще пять интересных сериалов с Дженни Ортега

29 декабря 2022, 21:07
Актриса Дженна Ортега обрела невероятную популярность благодаря своей роли в сериале Уэнсдей.
Дженна Ортега
Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Популярный сериал "Уэнсдей", где главную роль сыграла актриса Дженни Ортега, продолжает бить рекорды по популярности. За несколько коротких недель, прошедших с момента премьеры шоу в ноябре, оно уже стало второй по популярности англоязычной программой на Netflix, охватив почти 174 миллиона домохозяйств и 1,19 миллиарда часов просмотра.

Сериал был номинирован на премию "Золотой глобус 2023" в категории "Лучший телесериал, мюзикл или комедия", сообщает Мarketscreener.com.

Шоу также оказалось прорывной ролью для Дженни Ортеги, которая играет главную героиню Уэнсдей Аддамс. Актриса была номинирована на "Золотой глобус" за лучшую роль актрисы в телесериале.

Хотя 2022 год стал важной вехой в карьере Ортеги, 20-летняя актриса начала сниматься с восьми лет. Вот еще пять ролей Дженны Ортеги, на которые стоит обратить внимание.

"Девственница Джейн" — Netflix

Ремейк CBS венесуэльской теленовеллы "Хуана ла Вирхен" рассказывает историю Джейн, 23-летней религиозной американки венесуэльского происхождения, которая обещает своей бабушке сохранить девственность до замужества. Мир Джейн переворачивается с ног на голову, когда она случайно подвергается искусственному оплодотворению во время визита к врачу. В то время как Джина Родригес изображает Джейн взрослой, Ортега изображает юную Джейн в детских воспоминаниях, перемежающихся на протяжении всего сериала, который длился с 2014 по 2019 год.

"Застрял посередине" — Disney+

В этом сериале Disney Channel, который шел с 2016 по 2018 год, Ортега изображает Харли Диас, среднего ребенка в семье с семью детьми. Харли — инженер-вундеркинд, которая использует свои изобретения, чтобы ориентироваться в хаосе жизни своей большой семьи. Персонаж выступает как звезда и рассказчик шоу, часто ломая четвертую стену, чтобы рассказать аудитории о ситуациях, в которых оказалась ее семья. В клипе, который был заново открыт фанатами, Ортега пророчески сравнивает себя с определенным днем недели: "Вот что бывает, когда семеро детей, а ты застрял посередине. Если бы моя семья была на неделю, я была бы Средой", — говорит ее персонаж.

"Ты", 2 сезон — Netflix

Психологический триллер Netflix рассказывает о серийном убийце Джо Голдберге, который убивает жертв, развивает навязчивые идеи, влюбляется и в конечном итоге рождает ребенка. Во втором сезоне Ортега играет Элли Альвес, 15-летнего начинающего режиссера, которая живет в многоквартирном доме Джо и проходит стажировку у проблемного комика. Ее персонаж не появляется в третьем сезоне, но упоминается. Четвертый сезон сериала будет разделен на две части: премьера первой части состоится 9 февраля, а второй — 9 марта.

"Да, день" — Netflix

Семейная комедия Netflix показывает Дженнифер Гарнер в роли Эллисон Торрес, матери, которая решает дать своим детям "Да День" — когда она не может отказаться ни от чего, о чем они просят, если они выполнят свои обязанности и будут вести себя хорошо. Ортега изображает Кэти Торрес в фильме 2021 года, которая просит свою мать привести ее на музыкальный фестиваль для ее "Yes Day". За свою роль Ортега была номинирована на премию Imagen Award за лучшую женскую роль в художественном фильме.

"Крик" — Paramount+, Showtime

Продолжение классического фильма ужасов 1996 года 2022 года показывает новое убийство молодых людей. Ортега изображает Тару Карпентер, которая возглавляет новый состав подростков, за которыми охотятся. Она появится в сиквеле "Крик VI", который выйдет в кинотеатрах 10 марта 2023 года.

Напомним, ранее актриса Дженна Ортега, которая обрела мировую популярность благодаря главной роли в сериале Уэнсдей, появилась в "Вечернем шоу Джимми Фэллона".

В студии девушка появилась в черном прозрачном платье от Dolce & Gabbana с высоким металлическим поясом с цепочкой, белым воротником, галстуком и манжетами.

Под нарядом было видно черное боди. Образ дополняли туфли на каблуке, серьги и несколько колец.

Вас также может заинтересовать:

Дженна Ортега
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:44

В Генштабе прогнозируют, что в следующем году в РФ будет интенсивно "расцветать бавовна"

21:44

"Не горят желанием помогать Путина": в разведке объяснили, почему Иран не передает ракеты РоссииВидео

21:39

"Не будет никогда": Притула сделал резкое заявление по поводу возвращения на ТВ

21:28

Старый дед: как после пьяного дебоша и психушки выглядит "буржуй" Валерий Николаев

21:07

Феномен "Уэнсдей": еще пять интересных сериалов с Дженни Ортега

Реклама
21:04

Умер легендарный Пеле: дочь короля футбола показала последнее его фото из больницыВидео

21:03

Олег Соскин. Война идет в РоссиюВидеоблоги

20:50

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

20:45

"Это не конфликт с инопланетянами": Кислица небезосновательно "наехал" на генсека ООНВидео

20:33

"Передал обезьяне гранату": Пионтковский назвал истинную причину визита Путина в БеларусьВидео

20:22

Светлана Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой

20:21

Безупречный крабовый салат на Новый год 2023: королевский рецепт за 100 гривенВидео

20:06

"Конец России будет непременно": ВСУ могут вторгнуться в РФ - ДаниловВидео

20:00

Гороскоп на завтра 30 декабря 2022: звезды рассказали, кого ждут конфликты, проблемы и слухи

19:53

Странно, но это работает: зачем хозяйки протирают унитаз и раковину подсолнечным маслом

19:23

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать, чтобы весь год в бедности не прожитьВидео

19:20

Путин готов к потерям в 100 тысяч в годмнение

19:09

На пути к ЕС: Зеленский подписал закон о медиаВидео

19:05

"Выполняла очень сложные боевые задачи": на войне погибла молодая защитница с позывным "Аида"

18:59

Alyosha с шокирующей откровенностью рассказала про нападения насильников: "Я была совсем ребенком"Видео

Реклама
18:49

Зеленский просил танки и самолеты, но США отказали - PoliticoВидео

18:35

С наступающим Новым годом 2023: яркие поздравления в стихах и картинках для самых близкихФото

18:24

Когда закончится война, санкции против РФ и гарантии для Украины: важное из интервью Андрея ЕрмакаВидео

18:16

Что ж ты, фраер, сдал назад: жена осужденного наркодилера помирилась с ним и носит ему передачки с яйцами

17:57

"Контроль 24/7": участница пожаловалась на "Холостяка"

17:41

"Украина в любое время готова прекратить войну": у Зеленского назвали важное условиеВидео

17:38

Игнат предупредил, что в новом году ракетные удары могут быть намного мощнее, чем 29 декабряВидео

17:37

Полякова показала, как в туалете унизили Киркорова и Королеву

17:27

"Это был предпоследний обстрел": эксперт удивил прогнозом о новых ракетных ударахВидео

16:52

Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры

16:47

Деньги нужны ВСУ: в Украине откровенно рассказали, какими будут социальные выплаты в 2023 годуВидео

16:43

Melovin попал в серьезное ДТП: "Со вторым рождением меня"

16:36

"Стопроцентное совпадение": визит Зеленского в США был очень успешным - подробности от ЕрмакаВидео

16:30

В какую воду нужно класть мясо для холодца или супа: хитрость, которая сделает вкус блюд феерическимВидео

16:08

У РФ заканчиваются ракеты: Буданов объяснил, когда мощность атак существенно уменьшитсяВидео

16:07

"Мы так до Варшавы не дойдем": российские пропагандисты пересобачились из-за бардака в войнеВидео

15:32

"Это не вопрос недель": у Зеленского ответили, сколько нужно времени для восстановления после атакиВидео

15:32

Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

15:27

Фантастически вкусный салат на Новый год 2023: рецепт, который принесет всем успехВидео

15:18

Дом Андрея Беднякова в Мариуполе снесли оккупанты: ведущий поделился болезненными кадрамиВидео

Реклама
15:09

"Заткнись, мразь": Соловьев забился в истерике после наезда Гиркина на ШойгуВидео

14:55

Украину ждет аномальный Новый год: синоптики показали карту погодыВидео

14:49

В России скоропостижно умер конструктор масштабной ракеты "Ангара"Видео

14:37

В Беларуси рухнула ракета от ЗРК С-300 недалеко от границы с УкраинойВидео

14:22

Здесь всех достал не пробегал: Меган Маркл получила обидный "титул" как у Трампа и Канье Уэста

13:54

"Путин проигрывает": в ФРГ прогнозируют новые успехи ВСУ на поле бояВидео

13:51

"Город как барабан, по которому бьют палкой": Жадан поразил фото из БахмутаВидео

13:13

Журналисты обнаружили российские документы у депутата Сумского горсовета – СМИ

13:04

Вражеская ракета попала в дом на Прикарпатье, что почти за 1000 км от РФВидео

12:58

Военные с Запада отговорили ВСУ от широкого контрнаступления на Юге - The Washington PostВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять