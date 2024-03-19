Фанаты Кристины Соловий в ступоре из-за ее новой антирелигиозной выходки

На певицу обрушилась бурная волна хейта из-за неуместного фото в социальных сетях.

https://stars.glavred.info/fanaty-kristiny-soloviy-v-stupore-iz-za-ee-novoy-antireligioznoy-vyhodki-10551245.html Ссылка скопирована

Кристина Соловий снялась на фоне изображения Иисуса Христа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

В октябре 2023 года Кристина Соловий выпустила клип на песню "Серце", который был снят в одном из украинских христианских храмов и содержал кадры однополых поцелуев. В ролике также были замечены антирелигиозные мотивы, за что певицу стали осуждать.

В начале марта 2024 года Соловий в интервью для Маши Ефросининой назвала себя агностиком и фаталисткой, хотя она выросла в религиозной семье и в юности принадлежала к религиозному ордену святой Филомены и молилась 36 раз в день. Неоднозначные отношения Кристины с религией нашли отображение и в недавнем фото, которое появилось в ее блоге в Х.

Артистка в кадре лежит в мини-шортах и коротком свитере на ковре с изображением Иисуса Христа. Одной рукой она тянется к нему, будто желает прикоснуться.

видео дня

Сама Соловий оставила снимок без комментариев. Однако для его характеристики много слов нашлось у читателей социальной сети Х. Многим не понравилось такое вольное обращение певицы с одним их главных символов христианской веры.

Кристина Соловий снялась на фоне изображения Иисуса Христа / twitter.com/soloviyka

Фотографию Кристины Соловий на фоне Иисуса многие сочли оскорбительной. Другие комментаторы отмечают, что таким нелепым образом артистка пытается привлечь внимание к себе и своему творчеству. Что, впрочем, по мнению религиозных людей, ее ничуть не оправдывает.

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Ранее ведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассказала, как закрутился роман с ее мужем-военным. Это ее первые публичные отношения после развода, о которых она рассказала лишь недавно.

Также известный кулинар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко признался, сколько денег он получил за победу в кулинарном реалити-шоу "МастерШеф"

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.