Фанатки в очередь: солист Imagine Dragons развелся с женой

Ранее Дэн Рейнольдс уже расходился с Эйжей Волкман, поэтому новость про их разрыв сперва никто не воспринял всерьез.

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Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс разводится с женой / instagram.com/imaginedragons

Солист и бессменный лидер рок-группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс теперь официально холостяк. Про разрыв музыканта с женой, певицей Эйжей Волкман стало известно еще в сентября 2022.

18 апреля женщина официально подала на развод, она же была инициатором расставания. Об этом сообщает издание TMZ. В 2018 году пара уже расходилась, однако это не было официально задокументировано.

Причины развода Волкман и Рейнольдса не разглашаются. Сейчас музыканту приписывают роман с актрисой Минкой Келли, однако слухи об этом стали появляться уже после решения пары прекратить семейные отношения.

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Дэн Рейнольдс и Эйжа Волкман поженились в марте 2011 года. В браке появилось четверо детей: дочь Эрроу Ив (18 августа 2012 года) и девочки-близнецы Коко Рей и Джиа Джеймс (30 марта 2017 года) и сын Валентайн (1 октября 2019 года). Бывшие супруги сохраняют хорошие отношения и совместно принимают участие в воспитании детей.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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