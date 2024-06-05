Фамильное сходство: Мадонна показала трогательные кадры с 93-летним отцом

Папа Мадонны с размахом отпраздновал очередное 18-летие.

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Мадонна новости - Мадонна показала, как выглядит ее 93-летний папа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Американской певице Мадонне уже 65 лет, но она все еще может почувствовать себя маленькой девочкой, ведь жив ее папа. На днях Сильвио Энтони Чикконе исполнилось 93 года, и это событие он отпраздновал со своей звездной дочерью.

Стоит отметить, что для такого элегантного возраста мужчина выглядит прекрасно - снимками с Дня рождения отца Мадонна поделилась в своем блоге в Instagram.

"С 93-м днем рождения Сильвио! Поздравляю тебя с тем, что ты проехал по американским горкам жизни с юмором и в здравом рассудке. Спасибо, что поделился со мной своей жизненной мантрой: "Я собираюсь ехать, пока не отвалятся колеса". Ничто не может нас остановить! Люблю тебя до луны и обратно", - написала певица.

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Она опубликовала серию снимков, на которых нежно обнимает пожилого папу, а также поделилась фотографиями из семейного архива. На одном из них Сильвио Энтони Чикконе еще совсем юный. Глядя на этот кадр становится понятно, что Мадонна удивительно похожа на своего отца. От него она унаследовала не только светлые глаза, овал лица и характерный нос, но и диастему - щель между передними зубами, которая в начале карьеры Мадж была неотъемлемой частью ее образа.

Мадонна с отцом и Сильвио Энтони Чикконе в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

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