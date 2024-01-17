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Фагот рассказал, как побил путиниста Зверева

Алена Кюпели
17 января 2024, 12:19
Музыкант вспомнил конфликт с россиянином.
Фагот подрался со Звериным
Фагот подрался со Звериным / Коллаж Главред, фото Instagram/zverevsuperstar,fahot

Украинский автор и исполнитель Олег Михайлюта, известный как Фагот из группы ТНМК рассказал о конфликте с безобразным путинистом, "стилистом" Сергеем Зверевым.

Как рассказал в он в интервью "Наодинці", конфликт случился на вечеринке у Натальи Могилевской. Тогда, с позволения сказать, "модник" Зверев стал критиковать внешний вид друга и коллеги музыканта Фоззи.

Фагот не стал терпеть хамства и зашел в примерку к россиянину, чтобы пояснить ему, как не стоит себя вести. Из-за этого завязалась драка.

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"Была вечеринка у Могилевской, мы нормально расслабились, Новый год все-таки. А тут выходит Зверев на сцену... А я вспоминаю, что он до того в каком-то шоу, где взяли наш клип, в своей манере что-то к Фоззи прицепился, что у него какой-то плохой вид. После того, как он закончил выступление, я спокойно прошел охрану и захожу в гримерную. Он наклонился, чтобы пудру смывать, а я взял его за шею и держал. Он дергался, а я ему рассказывал, что нужно вести себя нормально. Потом я подрался уже с его директором", – вспомнил Фагот.

Он также добавляет, что позже в гримерку ворвалась охрана и всех вывела.

Напомним, ранее музыкант и вокалист украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, известный как Фоззи, поделился новостью о том, что группе отменили концерт в итальянской Флоренции.

Ранее украинский автор и исполнитель Олег Михайлюта, известный как Фагот из группы ТНМК, назвал российского музыканта, солист рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, который осуждает начатую россией войну против Украины, бородатым большим г...м из-за его предыдущих высказываний о Крыме и о культуре вне политики.

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Фагот новости шоу бизнеса
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