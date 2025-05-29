"Ей очень весело": инсайдер раскрыл детали личной жизни свежеразведенной Джессики Альбы

Вкратце:
- Джессика Альба рассталась с мужем
- Информаторы из окружения звезды раскрыли, как теперь складывается ее жизнь
Четыре месяца назад американская актриса Джессика Альба подтвердила слухи о том, что она разводится со своим мужем и отцом троих ее детей Кэшем Уорреном. Очевидно, такое решение было очень взвешенным, ведь артистка уже активно занимается поиском нового возлюбленного.
На днях артистку застукали с загадочным мужчиной: вместе они прогуливались в парке Риджентс, Лондон, обнимались и целовались. Это породило новый слух - Альба уже нашла замену Уоррену.
Впрочем, это предположение оказалось более дерзким, чем реальная ситуация на любовном фронте Джессики. Издание Us Weekly, опираясь на слова инсайдеров, отмечает, что хоть актриса и находится в активном поиске, особенного человека, который бы полностью завладел ее вниманием, у нее нет.
"Джессика ходит на свидания, но сейчас не встречается ни с кем конкретным. Ей очень весело ходить на тусовки с подружками и быть более спонтанной. Она принимает все внимание, которое ей оказывают", - сообщает информатор.
Также голливудская звезда планирует продать особняк, в котором она жила с Кэшем Уорреном и детьми: дом в Беверли-Хиллз уже выставлен на торги за 19 миллионов долларов. "Она ищет новый дом, чтобы они с детьми могли начать все с чистого листа. Она хочет нового пространства, чтобы создать новые воспоминания", - добавляет инсайдер.
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Кто такая Джессика Альба?
Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.
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