"Ей очень весело": инсайдер раскрыл детали личной жизни свежеразведенной Джессики Альбы

Свидания и тусовки - в жизни 44-летней мамы троих начался совершенно новый этап.

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Джессика Альба сейчас - что происходит в личной жизни актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Вкратце:

Джессика Альба рассталась с мужем

Информаторы из окружения звезды раскрыли, как теперь складывается ее жизнь

Четыре месяца назад американская актриса Джессика Альба подтвердила слухи о том, что она разводится со своим мужем и отцом троих ее детей Кэшем Уорреном. Очевидно, такое решение было очень взвешенным, ведь артистка уже активно занимается поиском нового возлюбленного.

На днях артистку застукали с загадочным мужчиной: вместе они прогуливались в парке Риджентс, Лондон, обнимались и целовались. Это породило новый слух - Альба уже нашла замену Уоррену.

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Впрочем, это предположение оказалось более дерзким, чем реальная ситуация на любовном фронте Джессики. Издание Us Weekly, опираясь на слова инсайдеров, отмечает, что хоть актриса и находится в активном поиске, особенного человека, который бы полностью завладел ее вниманием, у нее нет.

"Джессика ходит на свидания, но сейчас не встречается ни с кем конкретным. Ей очень весело ходить на тусовки с подружками и быть более спонтанной. Она принимает все внимание, которое ей оказывают", - сообщает информатор.

Джессика Альба с подругой и дочерями / instagram.com/jessicaalba

Также голливудская звезда планирует продать особняк, в котором она жила с Кэшем Уорреном и детьми: дом в Беверли-Хиллз уже выставлен на торги за 19 миллионов долларов. "Она ищет новый дом, чтобы они с детьми могли начать все с чистого листа. Она хочет нового пространства, чтобы создать новые воспоминания", - добавляет инсайдер.

Джессика Альба с детьми Онор, Хэвен и Хэйесом / instagram.com/jessicaalba

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Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Кто такая Джессика Альба? Джессика Альба - американская актриса и предприниматель. Теле- и кинокарьера для Альбы началась в 13 лет. Джессика получила множество наград за свои работы, включая Teen Choice Award и Сатурн в категории "Лучшая телеактриса" и номинацию на "Золотой глобус" за работу в сериале "Темный ангел". Является соосновательницей компании потребительских товаров The Honest Company, производящей нетоксичные продукты, сообщает Википедия.

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