"Ей это "заходит": Елена Зеленская рассекретила, на кого учится дочь президента

Первая леди Украины Елена Зеленская дает множество интервью, однако она всегда была сдержанной в том, что касалось ее семьи. Известно, что дети президента, 18-летняя Александра и 10-летний Кирилл, во время войны остаются в стране, здесь же они получают образование.
В интервью для РБК-Украина Елена Зеленская рассказала, на кого учится ее дочь-студентка. Первая леди отмечает, что вопрос будущей профессии Александры в семье обсуждался крайне тщательно.
"Она избрала юридическую специальность. Скажу честно, мы разговаривали о выборе будущей специальности уже, возможно, на протяжении пяти лет, постоянно возвращаясь к этой теме. Были разные варианты от нее, какие-то предложения от нас, мы все это обсуждали, и очень длинные у нас были дискуссии", - отмечает жена президента Украины.
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Также она рассказала, почему вопрос образования Александры стоял так остро - родители хотели убедиться, что выбранная профессия будет приносить девушке удовольствие. Юриспруденцию она выбрала самостоятельно среди нескольких специальностей.
"Мне кажется, что выбрала удачно, потому что смотрю на нее – ей нравится, и это ей "заходит", как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит этот свой путь. Но мы не давили на нее. Потому что я помню, как у меня почти не было выбора при поступлении в вуз. И нам хотелось, чтобы у нее была все же возможность расправить крылья и выбрать самостоятельно", - говорит Елена Зеленская.
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