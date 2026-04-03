Евровидение 2026: когда будет выступать Украина в полуфинале конкурса

Кристина Трохимчук
3 апреля 2026, 10:06
Прошла официальная жеребьевка Евровидения 2026.
LELEKA выступит во втором полуфинале - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

  • Результаты жеребьевки Евровидения-2026
  • В каком полуфинале будет выступать Украина

В четверг, 2 апреля, прошла официальная жеребьевка Евровидения 2026, которая определила порядок выступлений стран-участниц в полуфиналах. Суспильне сообщило, когда будет выступать LELEKA.

Представительница Украины представит свою песню "Ridnym" во втором полуфинале, который состоится 14 мая в Вене. LELEKA выступит под номером 12.

LELEKA - Евровидение 2026 / фото: instagram.com, Суспильне Евровидения

Украине придется столкнуться с жесткой конкуренцией: в отличие от первого полуфинала, куда попали главные фавориты из Финляндии, во втором собралась очень плотная группа преследователей. Главными конкурентами LELEKA станут представители Дании и Австралии.

Сейчас Украина сохраняет восьмое место в топе букмекеров, однако на руку представительнице может сыграть удачное время выступления во время эфира. Поскольку LELEKA выступает 12-й, у нее больше шансов запомниться зрителям и получить их голоса.

Кто победит на Евровидении 2026 — прогноз букмекеров

Лидерство в предсказаниях букмекеров на Евровидении 2026 уже долгое время удерживает Финляндия. Также в пятерку потенциальных победителей входят Франция, Дания, Австралия и Греция. Тем временем Украина поднялась в рейтингах на 8-е место и имеет перспективы улучшить свои позиции за счет живых выступлений.

Ранее Главред сообщал, что в честь 70-летия Евровидения EBU запускает азиатскую версию конкурса. Первый финал "Евровидение: Азия-2026" пройдет 14 ноября в Бангкоке. Руководство конкурса хочет развивать Евровидение вместе с Азией, создавая то, что отражает голоса и самобытность региона.

Также на фоне громкого камбэка группы DZIDZIO ее бывший участник Julik поделился подробностями отношений с Михаилом Хомой. По его словам, Михаил Хома заметно изменился — он перерос маску персонажа Дзидзьо, выдвинув на первый план себя настоящего.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Строгий кастинг и контроль самого КГБ: почему в СССР так жестко отбирали стюардесс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Жизнь перевернется с ног на голову: каким знакам зодиака выпадет особый шанс

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Гороскоп на завтра, 6 апреля: Тельцам - срыв планов, Козорогам - радость

Последние новости

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

Импичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в СШАИмпичмент Трампа, война в Украине и риски для Путина: Фесенко – о массовых протестах в США
05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

Реклама
22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

Реклама
17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

17:10

Влупит дождливое похолодание: какой будет погода на Пасху

16:47

Что нельзя делать в праздник 6 апреля: важные приметы

16:45

Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

16:33

Забудьте о горьких огурцах: эксперт назвал простое правило для сладкого урожаяВидео

16:29

Как навсегда избавиться от голубей на балконе: эффективная стратегия вместо еженедельной уборки

16:17

Освобождены 12 населенных пунктов и сотни километров: Сырский назвал направление

15:21

Мороз, мокрый снег и грозы: Украину накроет резкое похолодание

15:06

"РФ врет и играет с Трампом": Зеленский ответил на наглые требования Кремля

15:01

Что скрывает украинская земля — самые важные находки археологов

14:45

Кому 6 апреля молиться об укреплении здоровья: какой церковный праздник

14:22

Вывела на сцену "джокера": Jerry Heil удивила гостями на сольникеВидео

13:57

Подкормка клубники весной: ошибка, снижающая урожай

13:47

"Образ был слизан": звезда 90-х рассказал о старой обиде на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на неделю с 6 по 12 апреля: Львам - конфликт, Девам - проблемы

12:49

Партнеры просят Украину не бить по российским НПЗ – Буданов

12:45

Цены вновь взлетели: на каких заправках самое дешевое топливо

Реклама
11:57

Китайский гороскоп на завтра, 6 апреля: Змеям - покупки, Козлам - знакомства

11:56

Убирать на чужой могиле — грех или доброе дело: что говорит церковь

11:32

Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля: Стрельцам - поддержка, Рыбам - возможности

11:24

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать на праздник

10:53

Подготовка семян перед посевом: что нужно знать

10:37

"Я боюсь": Зеленский предупредил о риске снижения поддержки Украины из-за Ирана

10:35

Многие пострадавшие дети и взрослые: РФ атаковала СумщинуФото

09:30

США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

09:08

НАТО ждут кардинальные изменения, что делать Украине: прогноз Фесенкомнение

08:25

Ночная атака на Одессу: повреждены жилые дома, есть раненые

