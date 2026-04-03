Евровидение 2026: когда будет выступать Украина в полуфинале конкурса

Вы узнаете:
- Результаты жеребьевки Евровидения-2026
- В каком полуфинале будет выступать Украина
В четверг, 2 апреля, прошла официальная жеребьевка Евровидения 2026, которая определила порядок выступлений стран-участниц в полуфиналах. Суспильне сообщило, когда будет выступать LELEKA.
Представительница Украины представит свою песню "Ridnym" во втором полуфинале, который состоится 14 мая в Вене. LELEKA выступит под номером 12.
Украине придется столкнуться с жесткой конкуренцией: в отличие от первого полуфинала, куда попали главные фавориты из Финляндии, во втором собралась очень плотная группа преследователей. Главными конкурентами LELEKA станут представители Дании и Австралии.
Сейчас Украина сохраняет восьмое место в топе букмекеров, однако на руку представительнице может сыграть удачное время выступления во время эфира. Поскольку LELEKA выступает 12-й, у нее больше шансов запомниться зрителям и получить их голоса.
Кто победит на Евровидении 2026 — прогноз букмекеров
Лидерство в предсказаниях букмекеров на Евровидении 2026 уже долгое время удерживает Финляндия. Также в пятерку потенциальных победителей входят Франция, Дания, Австралия и Греция. Тем временем Украина поднялась в рейтингах на 8-е место и имеет перспективы улучшить свои позиции за счет живых выступлений.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в честь 70-летия Евровидения EBU запускает азиатскую версию конкурса. Первый финал "Евровидение: Азия-2026" пройдет 14 ноября в Бангкоке. Руководство конкурса хочет развивать Евровидение вместе с Азией, создавая то, что отражает голоса и самобытность региона.
Также на фоне громкого камбэка группы DZIDZIO ее бывший участник Julik поделился подробностями отношений с Михаилом Хомой. По его словам, Михаил Хома заметно изменился — он перерос маску персонажа Дзидзьо, выдвинув на первый план себя настоящего.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред