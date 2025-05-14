Евровидение-2025: прогноз букмекеров по итогам первого полуфинала

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В Базеле отгремел первый полуфинал Евровидения-2025, по результатами которого определили 10 финалистов. Эти счастливчики попытают удачу 17 мая.
Так в десятку лучших вошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. Примечательно, что прогнозы букмекеров насчет финалистов не подтвердились в полной мере: Кипр и Бельгия не были квалифицированы в гранд-финал, как предполагалось ранее.
Группа Ziferblat, которая представила Украину в первом полуфинале, блестяще выступила, что обеспечило ей место в гранд-финале Евровидения-2024. Примечательно, что еще в начале недели в списках потенциальных победителей по версии букмекеров Украина занимала 14-ое место. Всего через час после первого полуфинала Украина уже поднялась на одну позицию.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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