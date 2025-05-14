Евровидение-2025: прогноз букмекеров по итогам первого полуфинала

Украина оказалась в гранд-финале, что повлияло на ее шансы одержать победу на Евровидении.

https://stars.glavred.info/evrovidenie-2025-prognoz-bukmekerov-po-itogam-pervogo-polufinala-10664477.html Ссылка скопирована

Евровидение-2025 победитель - прогноз букмекеров по итогу первого полуфинала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте больше:

Кто прошел в гранд-финал Евровидения-2025

Как изменились прогнозы букмекеров по результатам первого полуфинала

В Базеле отгремел первый полуфинал Евровидения-2025, по результатами которого определили 10 финалистов. Эти счастливчики попытают удачу 17 мая.

Так в десятку лучших вошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. Примечательно, что прогнозы букмекеров насчет финалистов не подтвердились в полной мере: Кипр и Бельгия не были квалифицированы в гранд-финал, как предполагалось ранее.

видео дня

Группа Ziferblat, которая представила Украину в первом полуфинале, блестяще выступила, что обеспечило ей место в гранд-финале Евровидения-2024. Примечательно, что еще в начале недели в списках потенциальных победителей по версии букмекеров Украина занимала 14-ое место. Всего через час после первого полуфинала Украина уже поднялась на одну позицию.

Евровидение-2025 победитель - прогноз букмекеров по итогу первого полуфинала / eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред