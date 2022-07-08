Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

Евгения Гапчинская рассказала о муже в ВСУ, разрушенном рашистами доме и первой военной картине / instagram.com/e.gapchinska

Украинская художница Евгения Гапчинская в социальных сетях опубликовала первый "личный" пост с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Иллюстратор не привыкла распространяться о своей жизни вне работы, поэтому поклонники ее творчества были рады узнать, что она в порядке и готова вернуться к творчеству.

Гапчинская рассказала, что осталась с малолетним сыном в Киеве (маленькому Коле всего 4 года), пока ее муж, также художник, Дмитрий Гапчинский служит в ВСУ. На фронт он ушел 24 февраля. Дом, где художница жила с семьей, пострадал от рашистов-мародеров.

"Никогда о себе ничего не писала раньше. Для всех, кому интересно, где я и как сейчас живу. Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и 4-летний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля. Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен. Сейчас я в Киеве. Отплакала, отрезала волосы. Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива. Начала работать", - написала она.

Первой "военной" картиной, которую представила Гапчинская, стала яркое и красочное полотно "Я Бесстрашная!" На нем девочка-ангел в голубом платье и цветочном венке на голове защищает своего единорога, которого со всех сторон окружают злобные тигры.

Евгения Гапчинская представила первую с начала полномасштабной войны картину под названием "Я Бесстрашная!" / instagram.com/e.gapchinska

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Ранее украинская модель, певица и волонтерка Даша Астафьева удивила фанатов романтическим образом, однако напугала их грустными размышлениями. На пятом месяце войны у артистки, похоже, начал иссякать оптимизм.

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