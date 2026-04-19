Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

Кратко:
- О новых отношениях Рыбчинский впервые заговорил в конце прошлого года
- Личность избранницы Рыбчинского неизвестна публике
Украинский композитор, поэт и продюсер Евгений Рыбчинский состоит в третьем браке, однако предпочитает не раскрывать подробности своей приватной жизни. Личность его избранницы, её внешность и род деятельности остаются неизвестными публике.
По словам самого Рыбчинского, решение о полной приватности принадлежит не только ему, но и его супруге. Он подчеркнул, что в предыдущих отношениях был максимально открытым, однако этот опыт оказался для него непростым.
В интервью проекту "Ближе к звездам" он отметил, что больше не хочет выносить личное на всеобщее обозрение. Продюсер признался, что не испытывает ни внутренней, ни внешней потребности делиться сокровенными моментами и намеренно оберегает свою возлюбленную от лишнего внимания.
О новых отношениях Рыбчинский впервые заговорил в конце прошлого года. Кроме того, 2025 год принёс изменения и в его семье: старший сын Никита стал отцом во второй раз. Таким образом, композитор вновь стал дедушкой - у него родилась внучка София.
Ранее Главред сообщал, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева впервые прокомментировала личную трагедию в своих соцсетях. Спортсменка, которая недавно потеряла маму, опубликовала архивный снимок и посвятила самому близкому человеку трогательные слова прощания.
Также звезда "Лиги смеха" Влад Шевченко поделился историей чудесного спасения своей семьи от теракта в Киеве. Его жена и маленькая дочь планировали зайти в супермаркет именно в тот момент, когда туда ворвался вооруженный преступник. Трагедии удалось избежать благодаря случайности.
О персоне: Евгений Рыбчинский
Евгений Рыбчинский - украинский поэт, композитор, продюсер, политик и медиа-менеджер. Сын знаменитого украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского.
Автор текстов популярных песен и композитор. В 1990-х и 2000-х годах активно занимался музыкальным продюсированием, создав проект "Радио Ностальжи" и работая со звездами украинской эстрады.
Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва (2014–2019). Был заместителем главы Комитета по делам ветеранов и людей с инвалидностью.
Отец четверых сыновей (один от первого брака, трое от второго с женой Юлией). В ноябре 2025 года стало известно, что Евгений стал дедушкой.
По состоянию на апрель 2026 года, Евгений Рыбчинский женат в третий раз. Он скрывает личность и внешность супруги, объясняя это её личным нежеланием публичности.
