Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу

Украинский композитор, поэт и продюсер Евгений Рыбчинский состоит в третьем браке, однако предпочитает не раскрывать подробности своей приватной жизни. Личность его избранницы, её внешность и род деятельности остаются неизвестными публике.

По словам самого Рыбчинского, решение о полной приватности принадлежит не только ему, но и его супруге. Он подчеркнул, что в предыдущих отношениях был максимально открытым, однако этот опыт оказался для него непростым.

В интервью проекту "Ближе к звездам" он отметил, что больше не хочет выносить личное на всеобщее обозрение. Продюсер признался, что не испытывает ни внутренней, ни внешней потребности делиться сокровенными моментами и намеренно оберегает свою возлюбленную от лишнего внимания.

О новых отношениях Рыбчинский впервые заговорил в конце прошлого года. Кроме того, 2025 год принёс изменения и в его семье: старший сын Никита стал отцом во второй раз. Таким образом, композитор вновь стал дедушкой - у него родилась внучка София.

О персоне: Евгений Рыбчинский Евгений Рыбчинский - украинский поэт, композитор, продюсер, политик и медиа-менеджер. Сын знаменитого украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского. Автор текстов популярных песен и композитор. В 1990-х и 2000-х годах активно занимался музыкальным продюсированием, создав проект "Радио Ностальжи" и работая со звездами украинской эстрады. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва (2014–2019). Был заместителем главы Комитета по делам ветеранов и людей с инвалидностью. Отец четверых сыновей (один от первого брака, трое от второго с женой Юлией). В ноябре 2025 года стало известно, что Евгений стал дедушкой. По состоянию на апрель 2026 года, Евгений Рыбчинский женат в третий раз. Он скрывает личность и внешность супруги, объясняя это её личным нежеланием публичности.

