УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы

Анна Подгорная
23 апреля 2023, 18:08 обновлено 23 апреля, 18:54
420
Отъезд хореографа в первые дни полномасштабной войны в обществе вызвал противоречивые чувства.
Евгений Кошевой, Влад Яма
Евгений Кошевой рассказал что думает про выехавшего в США Влада Яму / instagram.com/evgenii.koshevoi, instagram.com/vladyama_official

Украинский комик Евгений Кошевой вместе с актерами Студии Квартал 95 во время полномасштабной войны активно занимается волонтерством и устраивает концерты для наших защитников. Это - его вклад в приближение победы Украины над страной-оккупантом.

Резонно, что у него интересуются мнением о тех мужчинах, которые еще до войны не сходили с экранов и были очень популярными, а сейчас прячутся за границей.

В частности в интервью Алексею Суханову Кошевой рассказал, что думает про Влада Яму - танцор покинул Украину достаточно давно, и его отъезд вызвал общественный резонанс. Хореограф выехал в США, где также занимается волонтерством, однако в глазах многих украинцев это его не реабилитирует. Мнение комика об этой ситуации оказалось крайне философским.

видео дня

"Не общаемся. Мы общались до этого только по работе. Где-то встречались. На этом наше общение заканчивалось. Тем более сейчас. Я не люблю осуждать людей, я не судья. У нас есть Бог, всех рассудит. У каждого должно быть что-то внутри, и он сам должен для себя понять, предатель он или нет. Если он этого не понимает, ну, значит, такой человек" - заявил Кошевой и отметил, что возвращаться таким артистам в Украину будет непросто.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы (который в США с первых дней войны в Украине) рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

Другие новости про Влада Яму:

шоу-бизнес Евгений Кошевой Влад Яма новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The Guardian

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The Guardian

18:02 Политика
Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:41 Украина
"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

16:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

18:56

"Игры закончились": Гуменюк анонсировала сезон "бавовны" и сирен в Крыму

18:49

Рамина Эсхакзай раскритиковала Евгения Клопотенко и отказала ему в интервью

18:45

"Мы закончим ликвидацию Украины": в Госдуме прямо назвали главную цель РФВидео

18:08

Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада ЯмыВидео

18:02

Запад будет принуждать Украину уступить РФ после контрнаступления ВСУ - The GuardianВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:41

Поражение РФ и восстановление границ Украины: Кулеба назвал условие завершения войны

17:35

Зачем в сало добавляют сахар: о хитром фокусе знают лишь единицы

17:21

"Путин - наш правитель, а ракеты посылает Бог": прихожане Почаевской Лавры удивили заявлениемВидео

17:04

Воевал с первого дня полномасштабной войны: под Бахмутом погиб младший лейтенант из ВинницыВидео

Реклама
16:40

"Я пожертвовал 100 млн, а ты?": Маск и Кинг поцапались из-за Украины

16:25

Прихожанка УПЦ МП на Житомирщине набросилась на мемориал в честь убитых оккупантами детейВидео

15:46

Головоломка, с которой справятся только проголодавшиеся: нужно найти странный хот-дог за 12 секунд

15:32

Скандал с заявлением посла КНР о Крыме: Франция потребовала от Пекина объясненийВидео

15:26

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Эстонии назвали точные сроки

15:19

Почему нельзя забирать еду из кладбища: перечень продуктов, которые нельзя нести на могилуВидео

14:58

Маша Ефросинина поделилась планами на президентство Украины

14:53

Скандал в Румынии: одиозная депутат крикнула "Слава Москве!" с трибуны парламентаВидео

14:30

Не прошло и полгода: Константин Войтенко показал новую девушку

14:10

Сенполию нужно "напугать": как заставить цвести фиалкуВидео

13:58

У Зеленского ответили послу КНР, опозорившемуся скандальным заявлением насчет Украины

Реклама
13:55

Россия отложит новую мобилизацию - разведка БританииВидео

13:23

Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

13:17

Для Украины "приоткрыта дверь в НАТО": в Польше резко осудили заявление Писториуса

13:00

Как постирать тяжелое одеяло в стиральной машине: 10 главных правил, которые должны знать все

12:57

Гороскоп на завтра 24 апреля 2023: Скорпионам – нервный срыв, Девам – расслабленостьВидео

12:25

Оккупанты могут снова пойти на штурм Угледара - Дмитрашковский

12:23

Контрнаступление ВСУ будет серьезным, у армии России все плохо – Курт ВолкерВидео

11:35

В Украине жестко осадили министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ

11:27

В боях с российскими оккупантами погиб украинский воин из Закарпатья Андрей Пида

10:58

Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о противоправной блокировке работы налоговикамиВидео

10:23

"Нужно набраться терпения": в ВСУ сделали заявление по "высадке войск" на левобережье ХерсонщиныВидео

10:18

Удивительная головоломка для особенных: нужно найти лишнюю цифру за 6 секундВидео

10:13

Войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову: власти показали последствия

09:55

Германия передала Украине лишь 6% своих Leopard 2 и ни одного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Нужно в 10 раз больше помощи": в МИД назвали условие окончания войны в Украине до конца 2023 года

08:59

Пригожин и Минобороны РФ пытаются убедить Путина уйти в оборону в Украине – ISWВидео

08:32

Сын Пескова подтвердил, что якобы был наемником "Вагнера" и получил медаль за "боевой подвиг"

08:20

Россия запустит к 9 мая 300 ракет?мнение

07:43

ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISWВидео

06:14

Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргиналамнение

Реклама
05:20

Едят и не толстеют: в чем секрет японских женщинВидео

04:00

Главный теледоктор РФ Малышева бросила любимую Россию и уехала в США

03:20

Гениально просто: невозможно вкусные пирожки из слоеного теста за 20 минут - рецептВидео

02:02

Почему нельзя разговаривать с умершим на могиле: что говорят священники

01:35

"Путина и Россию полностью уничтожат": Маломуж назвал черту, которую не решится перейти диктатор РФВидео

00:51

Почему 23 апреля нельзя готовить с самого утра: приметы и что нельзя делатьВидео

00:27

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

22 апреля, суббота
23:45

"Это фото Николая": кремлевский политолог опозорился, выдавая сына Порошенко за сына Пескова

23:42

Волочкова готовиться стать бабушкой

23:23

Звезда "Ворониных" отреагировала на то, что ее брат зверски убил двух человек

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиСалаты
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять