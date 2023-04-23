Евгений Кошевой высказался в адрес сбежавшего в США Влада Ямы

Отъезд хореографа в первые дни полномасштабной войны в обществе вызвал противоречивые чувства.

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Евгений Кошевой рассказал что думает про выехавшего в США Влада Яму / instagram.com/evgenii.koshevoi, instagram.com/vladyama_official

Украинский комик Евгений Кошевой вместе с актерами Студии Квартал 95 во время полномасштабной войны активно занимается волонтерством и устраивает концерты для наших защитников. Это - его вклад в приближение победы Украины над страной-оккупантом.

Резонно, что у него интересуются мнением о тех мужчинах, которые еще до войны не сходили с экранов и были очень популярными, а сейчас прячутся за границей.

В частности в интервью Алексею Суханову Кошевой рассказал, что думает про Влада Яму - танцор покинул Украину достаточно давно, и его отъезд вызвал общественный резонанс. Хореограф выехал в США, где также занимается волонтерством, однако в глазах многих украинцев это его не реабилитирует. Мнение комика об этой ситуации оказалось крайне философским.

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"Не общаемся. Мы общались до этого только по работе. Где-то встречались. На этом наше общение заканчивалось. Тем более сейчас. Я не люблю осуждать людей, я не судья. У нас есть Бог, всех рассудит. У каждого должно быть что-то внутри, и он сам должен для себя понять, предатель он или нет. Если он этого не понимает, ну, значит, такой человек" - заявил Кошевой и отметил, что возвращаться таким артистам в Украину будет непросто.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы (который в США с первых дней войны в Украине) рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

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