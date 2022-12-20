"Это же Дональд Трамп": 52-летний рыжий из Иванушек изменился до неузнаваемости

Певца Андрея Григорьева-Апполонова перестали узнавать его поклонники.

Андрей Григорьев-Апполонов / скриншот YouTube

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов в 90-е был настоящим секс-символом. Сейчас рыжему из Иванушек 52 года и выглядит он совсем не так как раньше.

В Сети показали фото певца, на котором видно, что изменился он до неузнаваемости.

Пользователи сети были немного шокированы, увидев своего кумира. Некоторые из них сравнили певца со старой бабкой, а причиной таких изменений во внешности называли чрезмерное употребление алкоголя.

"Очень похож на одну из девочек из Ранеток", "Ему же полтос? И бухает как черт А выглядит как пацан. Где все видят бабку?", "Это бабуля какая-то!", "Это что за старая тётушка?", "Это же Дональд Трамп?", "Это уже не заштукатурить", - писали в комментариях под фото певца.

Андрей Григорьев-Апполонов / соцсети

Комментарии под фото / скриншот

Ранее сообщалось, что солист группы Иванушки Олег Яковлев умер в 2017 году, но в 2014 он купил элитную квартиру на Басманной улице, за которую до смерти не успел выплатить кредит. Как оказалось, наследники Яковлева не особо занимались кредитом и банк через суд отобрал ее за долги.

Также мы писали, что в Сети появилось свежее фото Елены Степаненко, на котором она выглядит совершенно по-новому. Артистка длительное время не появлялась на публике после развода с Евгением Петросяном.

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