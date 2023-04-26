"Это все ерунда": Оля Полякова пожалела, что раскрыла публике свой реальный возраст

Оля Полякова объяснила, почему жалеет, что озвучила публике свой настоящий год рождения (сейчас певице исполнилось 44 года).

https://stars.glavred.info/eto-vse-erunda-olya-polyakova-pozhalela-chto-raskryla-publike-svoy-realnyy-vozrast-10466023.html Ссылка скопирована

Оля Полякова / коллаж фото УНИАН

В 2022 году певица Оля Полякова сожалеет о том, что в минувшем году впервые призналась в том, что скрывала свой настоящий возраст ‒ мол, на самом деле она родилась не в 1984 году, а в 1979-м. Об этом артистка рассказала в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с шоувумен Машей Ефросининой.

Полякова заявила ‒ дескать, раскрыв правду публике, она впервые осознала свой возраст. И ей это крайне не понравилось.

"В этом возрасте, чтобы быть молодым и красивым, нужно полюбить себя в зеркале. Но все это фигня, когда говорят "полюби себя и прими таким, какой ты есть". Если у тебя лишних 30, 25, 15 кг, у тебя морщины, прыщи, седина, потрескавшиеся руки, растяжки, еще что-то, ты не сможешь себе понравиться. Как бы ты себя не убеждала, что "самая обаятельная и привлекательна". Это все ерунда. Потому в 40 лет пора сделать внешность своей мечты. Это абсолютно возможно", - считает певица.

видео дня

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно подхватили кричалку.

Смотрите выступление Оли Поляковой в "Сніданке с 1+1":

Другие новости шоу-бизнеса: