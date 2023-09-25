Стало известно об интимных отношениях Филиппа Киркорова с Ани Лорак.

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Лорак выдала откровение об отношениях с Киркоровым / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая замалчивает вторжение РФ в Украину, откровенно рассказала о своих отношениях с одиозным певцом Филипом Киркоровым.

Она призналась, что с поклонником путинского режима она познакомилась еще в 2008 году и у них сразу же "возникла особая связь", пишут росСМИ.

Тогда Лорак решила, что в лице Филиппа к ней вернулся покойный родственник.

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"Нашей дружбе уже 15 лет. Но дружба, как началась с "Евровидения", так и длится по сей день. Это уже мой родственник. Я думаю, что Филипп в какой-то степени мне заменил брата. Потому что он всегда со мной, чтобы ни случилось, я знаю, что даже если ночью позвоню, то он придет на помощь", - заявила Лорак.

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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