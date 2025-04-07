"Это унизительно": 80-летнего актера "Игры в кальмара" осудили за домогательства

Сам актер сказал, что его поведение было проявлением "родительских чувств".

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О Йон Су / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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За что осудили актера

Реакция артиста на приговор суда

Южнокорейского актера О Йон Су, который известен по сериалу "Игра в кальмара", осудили за сексуальные домогательства. Об этом сообщает издание Daily Star.

Известно, что заявление на актера подала экс-коллега, которую он, по ее словам, "непозволительно обнял", "касался тела и без разрешения поцеловал в щеку". Это произошло в 2017 году, однако женщина публично заговорила об этом только в ноябре 2022 года. Сначала расследование дела было приостановлено, однако позже его рассмотрение возобновили.

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На днях 80-летнего мужчину лишили свободы на один год. Сперва судьи объявили наказание в виде 8 месяцев заключения с двухлетним испытательным сроком. Но позже изменили свое решение.

"Во время судебного заседания прокуроры описали О Йон Су, как опытного театрального актера с почти 50-летним стажем, который "сексуально домогался коллегу, которая не имела власти в труппе". Жертва жила в страхе как профессионально, так и лично", - отмечают инсайдеры.

К слову, сам актер сказал, что его поведение было проявлением "родительских чувств".

"Это унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподходящее, я соглашусь с приговором. Но я не считаю, что мои действия были нападением. Если во время короткого взаимодействия мои неосторожные слова или действия причинили боль, мне жаль. В один миг все, что я строил за 80 лет, развалилось. Я чувствую себя опустошенным", - сказал О Йон Су.

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Кто такой О Йон Су О Йон Су - южнокорейский актер. В кинематографе О Йон Су дебютировал только в 2002 году, сыграв в комедии "Маленький монах" одну из главных ролей - оставшегося в заброшенном монастыре настоятеля, который пытается спасти от соблазнов этого мира двух своих послушников. Следующая киноработа - съемки в культовой картине Ким Ки Дука "Весна, лето, осень, зима… и снова весна", которая принесла уже немолодому актеру известность среди профессионалов. В метафоричной ленте, наполненной глубокими смыслами, О Йон Су сыграл одного из монахов. Далее фильмография артиста пополнилась сериалами "Великая королева Сондок" и "Бог войны", а также короткометражным фильмом "Приглашение" (2015). Cнова об О Йон Су заговорили в 2021 году после выхода сериала Netflix "Игра в кальмара", в котором он сыграл 76-летнего старика О Иль Нама, у которого диагностирована последняя стадия рака головного мозга. За роль в этой популярной ленте он получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая мужская роль второго плана в сериале или телефильме". С наградой актера поздравил даже президент Южной Кореи.

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