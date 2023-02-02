"Это тяжело. Андрей Данилко помог": EL Кравчук рассказал, как из-за оккупации не мог похоронить отца

El Кравчук и Андрей Данилко - давние друзья, которые и сейчас поддерживают теплые отношения и музыкальное сотрудничество.

El Кравчук рассказал о смерти отца и как ему в похоронах помог Андрей Данилко / facebook.com/el.kravchuk.5

Украинский певец и секс-символ украинской поп-сцены 90-ых El Кравчук (Андрей Остапенко) всегда предельно откровенен с поклонниками на сцене, однако о личном говорит крайне не часто.

К примеру, лишь через 10 месяцев после смерти его отца он решился раскрыть миру жутковатые подробности о том, как из-за оккупации он не смог похоронить родного человека. В интервью для kp.ua артист признался, что 2022 год для него был крайне сложным - в первые месяцы полномасштабной войны Украине, в апреле он потерял родителя.

Мужчина долго болел и Остапенко переехал к родителям, чтобы заботиться о нем. Когда отца не стало, артист с матерью хотели исполнить его последнюю волю - чтобы его похоронили рядом с мамой, в селе близ Бородянки, которая на тот момент была оккупирована.

"Мне люди очень помогали, когда не стало отца. Папа хотел, чтобы мы похоронили его на семейном кладбище, где и моя бабушка похоронена. Это село Пилиповичи недалеко от Бородянки. Отец умер 4 апреля, а село освободили 5-го, нужно было разрешение, чтобы заехать в деоккупированную деревню, ничего еще не работало, и все мне помогали как могли. Было такое фото, сделанное во время Второй мировой войны, где ребенок с мамой в разбомбленном Берлине хоронят своего папу. Так было и у меня. Мой папа был очень хорошим человеком, у него было много друзей, многие хотели бы с ним попрощаться, но, к сожалению, получилось так, что хоронили мы его с мамой вдвоем", - вспоминает El Кравчук.

Также певец отмечает, что большую поддержку ему оказывает его давний и близкий друг и коллега Андрей Данилко. "Было очень тяжело. И Андрей Данилко помог финансово. Мы друг друга поддерживаем. Сегодня, например, общались", - отмечает Остапенко. Также он намекнул на вероятное музыкальное сотрудничество - заявил, что у него с Данилко есть общие творческие вопросы. Однако решать их артисты будут уже после победы Украины.

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

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