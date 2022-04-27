"Это только начало": российские кинотеатры переходят на пиратские копии

Кинозалы россии скоро зазвучат голосами 90-х / УНИАН

В некоторых кинотеатрах Москвы, Екатеринбурга, Иваново, Читы и других городов России начали проводить неофициальные показы иностранных фильмов, российский прокат которых был отменен после начала военного вторжения в Украину.

Так, по информации Esquire, 21 апреля в московском кинотеатре WIP прошел неофициальный показ фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, российскую премьеру которого голливудская киностудия Warner Bros. отменила в начале марта. Зрителям показали пиратскую копию картины, скачанную с торрента.

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А в ночь на 23 апреля фильм с неофициальным дубляжем показали в Екатеринбурге — для этого компания "Кино Нон-Стоп" арендовала зал сети кинотеатров "Гринвич Синема". Организаторы акции заявили, что проведут "еще несколько подобных "пиратских" показов". Представители кинотеатра отметили, что "Гринвич Синема" сам не показывает "Бэтмена", однако залы арендуют сразу три компании. Кроме того, показы "Бэтмена" провели в еще одном кинотеатре города "Пассаж Синема".

В Чите кинотеатр "Центавр" с 21 апреля проводит показы "Бэтмена", а также совместного мультфильма Disney и Pixar "Я краснею". "В такое непростое время хочется, чтобы читинцы и гости города могли с удовольствием ходить в кино, чтобы смотреть новые фильмы, которых так ждали взрослые и дети", — заявили местному изданию представители кинотеатра.

Показы "Бэтмена" также пройдут в кинотеатрах "Лодзь" в городе Иваново и "Восемь планет" в городе Находка, где, как отмечает DTF, кинозал, вероятно, арендовал местный блогер.

Кроме того, интернет-издание Cinemaplex указывает, что неофициальные показы иностранных фильмов также проводят в Пензе, Якутске и Махачкале. В частности, в столице Дагестана 26 и 27 апреля пройдут показы фильма Netflix "Красное уведомление" и "Не смотрите наверх".