"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

Анна Подгорная
5 апреля 2026, 18:59
Павел Вышебаба рассказал о помолвке.
Павел Вышебаба с невестой
Павел Вышебаба личная жизнь - воин во второй раз обручился / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vyshebab

Вкратце:

  • Павел Вышебаба и Анжелика Кравец обручились
  • Поэт-воин рассказал, как прошла помолвка

Украинский военный, поэт и музыкант Павел Вышебаба решился на романтический поступок: на закате дня на фоне яркого украинского пейзажа и в окружении побратимов он сделал предложение руки и сердца своей подруге Анжелике Кравец. Пара вместе всего три месяца, но уже готова провести в компании друг друга всю оставшуюся жизнь.

Вышебаба показал кадры с помолвки в своем блоге в Instagram. Он признался, что сперва сомневался, согласится ли Анжелика стать его женой. Однако девушка без тени сомнения дала свое согласие.

"Что ж. Вот этот момент. Я опускаюсь на одно колено с обручальным кольцом. Я не знаю, с чего я вообще решил, что она может ответить "да"? Мы же знакомы всего три месяца! ... И знаете, что она сказала? "Да!" Хочется что-то сказать, но мурашки по коже. Кто-то скажет: "Это слишком быстро!". Как будто если долго готовиться, это гарантирует долгие отношения. Но мы считаем, что главное — уверенность в том, что вы хотите идти вперед только вместе. Всем любви!" - говорит Павел. В комментариях пару поздравляют с важным шагом.

Для Павла Вышебабы брак с Анжеликой Кравец будет вторым. С 2015 по 2022 год военный был женат на журналистке Инне Тесленко, от которой имеет дочь. До свадьбы Павел и Инна были знакомы девять лет.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Павел Вышебаба

Павел Вышебаба - писатель, военный, музыкант. Известен благодаря зоозащитной деятельности. Соучредитель и председатель ОО "Единая планета", соучредитель антимеховой кампании "ХутроOFF", лидер музыкальной группы "One Planet Orchestra". После начала полномасштабного вторжения вступил в ряды 68-й отдельной егерской бригады. С 2022 года командир отделения полевого узла связи, с 2025 года минометчик минометной батареи "Минотавр" 68 ОЕБр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

