"Била ли меня Тина": Злата Огневич высказалась о вражде с Кароль

Певица высказалась о популярных слухах в украинском шоу-бизнесе.

Злата Огневич - отношения с Тиной Кароль

Известная украинская певица Злата Огневич прокомментировала слухи о своем конфликте с Тиной Кароль. В программе "Ранок у великому місті" артистка раскрыла свое отношение к предположениям о "давлении" со стороны коллеги по сцене.

Ранее Ани Лорак обвинила Кароль в том, что та якобы предприняла все усилия ради "выдавливания" предательницы из Украины. В свою очередь Огневич отрицает все слухи о том, что кто-то пытался помешать ее карьере.

"Где щемила, в гримерке? Била ли меня Тина? Нет, не била", — с улыбкой высказалась Злата.

Певица объяснила, почему появились слухи об искусственном удерживании ее карьеры. Исполнительница призналась, что выбрала путь эпатажа публики не личной жизнью, а творчеством. Поскольку звезде была дороже ее репутация, сомнительная слава обошла ее стороной.

"У меня единственный ответ на это, и он очевиден. Потому что нет скандалов: я не беременела, не выходила замуж, не рожала, не ссорилась с кем-то. Я провоцировала своим творчеством, но людям это не так интересно, как грязное белье, скандалы, как интервью мужа Оли Поляковой", — заявила Огневич.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

